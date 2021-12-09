Bu fidanlar erozyona ‘Dur' diyecek

Bin 100 hektarlık alanda yapılması planlanan "Toprak Muhafaza ve Erozyon Kontrolü" projesi kapsamında Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesine birçok türden 160 bin fidan dikildi.

Sakarya nehrinin de geçtiği Sarıcakaya ilçesi, Eskişehir'in en dik yamaçların bulunduğu bir coğrafyada yer alıyor. Genellikle erozyonun yoğun görüldüğü sahalarda, toprak muhafaza çalışmaları yıllardır başarı ile sürdürülüyor. Bu kapsamda Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü Çatacık Orman İşletme Müdürlüğü Sarıcakaya Şefliğine bağlı sahalarda 5 yıldır yürütülen projenin sonuna gelindi. Bin 100 hektarlık Toprak Muhafaza ve Erozyon Kontrolü projesinin son 100 hektarlık bölümü de bu sene tamamlanıyor.

160 bin fidan toprakla buluştu

Erozyona maruz dik yamaçlar iş makineleri ile işlenerek fidanla buluşturuluyor. 2021 yılının ilkbaharı ve sonbaharında kızılçam, mahlep, iğde, yabani erik, badem ve alıç gibi türlerden 160 bin fidan dikildi. Dikim işinde genellikle Beyyayla mahallesinden, orman işlerinde tecrübeli 30 kişilik bir ekip çalışıyor.

Sahadaki çalışmaları yerinde görmek için bölgeye gelen Ağaçlandırma Şube Müdürü Ayhan Şenel ve orman mühendisleri Yaşar Duman ile Fuat Nazlı, fidan dikimlerinin tekniğine uygun yapılıp yapılmadığını kontrol ederek Sarıcakaya Orman İşletme Şefi Nevzat Yılmaz'dan bilgi aldılar.