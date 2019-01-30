Bu görüntü Eskişehir'e yakışmıyor

Eskişehir'in bazı mahallelerinde özellikle akşam saatlerinde cadde ve sokakların köşelerine, kaldırımlar üzerine konulan çöpler kente yakışmayan görüntüler oluşturuyor.

Çevre sakinlerinin 'çöp konteyneri yok' gerekçesi ile bazen naylon paketler, bazen de açık ve dağınık bir şekilde köşe başlarına bıraktığı çöpler, kaldırımlarda yürümeye dahi engel oluyor. Kaldırımlara ve aydınlatma direklerinin altına bırakılan çöpler, görüntü ve çevre kirliliğinin yanı sıra yaydığı pis kokuyla da vatandaşlara rahatsızlık veriyor. Ortaya çıkan manzaradan rahatsız olan mahalle sakinleri ise çöp bırakacak sabit bir yer gösterilmediğinden şikâyet ediyor. Dar kaldırımlara atılan çöp dolu poşetler yüzünden yoldan yürümek zorunda kaldıklarını aktaran vatandaşlar ise, duruma acilen çözüm getirilmesi talebinde bulunuyor.