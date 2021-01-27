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Bu ilçede Covid-19 vaka sayısı sıfırlandı

Eskişehir Beylikova ilçesinde sürekli yapılan denetim ve vatandaşların tedbirlere uyum sağlaması nedeniyle ilçe genelinde artık her hangi bir Korona virüs (Covid-19) vakası olmadığı duyuruldu.


Beylikova ilçesinde Covid-19 vaka sayısı sıfırlandı. Beylikova Kaymakamı Abdüllatif Yılmaz, Korona virüse karşı ilçe genelinde yapılan denetim çalışmalarına katıldı. Pazar yeri ziyaretinde, esnaf ve vatandaşlara maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uymaları, hastalığın belirtilerini görünce ilgili sağlık birimlerine başvurulması gerektiğini anlatan Yılmaz, kurullara uyulması sonucu ilçe genelinde artık her hangi bir Korona virüs vakası olmadığı duyurdu. Sağlanan bu başarıya rağmen sıfırlanmış vaka sayısında artış yaşanmaması için denetimlerin devam edeceğini anlatan Kaymakamı Abdüllatif Yılmaz, alışveriş esnasında vatandaş ve esnafın dikkat edilmesi gereken kurallar konusunda uyarılarda bulundu.


Azimle ve yoğun bir şekilde çalışan tüm kamu görevlileri ile sürece destek olan tüm vatandaşlara teşekkür eden Kaymakam Yılmaz'a, denetim sırasında Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp, İlçe Jandarma Komutanı Serkan Aslan, İlçe Emniyet Amiri Mustafa Aydın eşlik etti.

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