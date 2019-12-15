Bu işletmede saç kestirene yurt dışı tatili

Eskişehir'de erkek kuaförü işleten 24 yaşındaki genç girişimci Ömer Oymakçı, sosyal medya üzerinden düzenlediği çekilişle müşterilerini 5 günlük Ukrayna tatiline yolluyor.

Eskişehir'in Hoşnudiye Mahallesinde erkek kuaförü işleten Ömer Oymakçı, müşterileri için ilgi çekici bir çekiliş düzenliyor. Oymakçı, kampanya sonunda çekilişi kazanan 2 müşterisini Ukrayna'nın Liviv kentine 5 günlük bir tatile gönderiyor. Tatili kazanan müşteriler 2 kişiyi daha yanlarında götürebiliyor. Ulaşım masrafları dâhil olmak üzere tüm giderleri genç girişimci karşılıyor. 3 ay boyunca devam edecek olan kampanyaya katılmak için müşterilerin, yanlarında 1 arkadaşını daha getirerek tıraş ettirmesi gerekiyor.

“Şu ana kadar 50 kişi katıldı”

Eskişehir'de kuaför işletmeye karar veren Ömer Oymakçı, arkadaşlarıyla vakit geçirirken aklına bir kampanya yapmak geldiğini belirtti. Birkaç arkadaşıyla konuştuktan sonra kampanyanın adını ‘Arkadaşını al gel, Ukrayna tatilin bizden olsun' yapmaya karar verdiğini ifade eden Oymakçı, “Gelen müşteri arkadaşını da getiriyor ve bizden çekiliş kuponu kazanıyor. Kampanya sürecimiz 3 ay. Sosyal medyadan çekiliş yapacağız. 3 ayın sonunda talihli 2 arkadaşımızı Ukrayna'ya göndereceğiz. Tatili kazanan kişiler yanlarında 2 kişi daha götürebiliyorlar. Toplamda 4 kişiyi Ukrayna'ya göndereceğiz. Orada 5 gün boyunca tatil yapacaklar, bütün masraflarını biz karşılayacağız. Daha tam olarak kampanyamızı tanıtamadık, şu ana kadar 50 kişi katıldı. Görenler şaşırıyor, inanmayanlar oluyor. Onlarla sohbet edip durumu anlatıyoruz. Sonuçta bir işletme sahibi olduğumuz için yanlış bir görüntü vermek istemiyoruz. Verdiğimiz sözün arkasındayız. Maliyetli mi derseniz maliyetli risk alarak girdik ama yeni fikirler iyidir” şeklinde konuştu.