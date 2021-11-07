Bu kilim binlerce kişinin emeğini taşıyacak

Türkiye'nin ilk ve tek uygulamalı kilim müzesi olan Sivrihisar Kilim Müzesi'ne gelen ziyaretçiler için hazırlanan kilim tezgahında, binlerce kişinin emeğiyle tek bir kilim oluşturularak müzede sergilenecek.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde bulunan Sivrihisar Kilim Müzesi, Türkiye'nin ilk ve tek uygulamalı kilim müzesi olarak biliniyor. Her gün onlarca sanatseverin ziyaret ettiği müze, meraklılarına kilim dokuma fırsatı da sunuyor. Müze içerisinde ziyaretçiler için hazırlanan kilim tezgahı sayesinde, gelen vatandaşların kilim üzerinde istediği kadar çalışma yapabiliyor. Şu ana kadar yüzlerce kişinin emeğiyle devam eden ziyaretçi kilimi, önümüzdeki süreçte binlerce kişi tarafından hazırlanan tek kilim olma özelliğiyle müzede sergilenecek.

“Bu kilimde binlerce kişinin emeği olacak”

Hazırlanan kilim projesi hakkında açıklamalarda bulunan müze yetkilisi Zeynep Duralı, “Gelen her misafirimiz istediği şekilde birkaç sıra kilim dokuyor. Ziyaretçilerimiz bu kilimi bitirdiği zaman da bunu müzemizde sergileyeceğiz. Bu kilimde binlerce kişinin emeği olacak. Aynı zamanda da kilim dokumayı öğreniyorlar. Hiç bilmeyen insanlar oturuyor ve biz de onlara gösteriyoruz. Yapabildikleri kadar yapıyorlar. İsteyenler birkaç gün üst üste geliyor. Bittiği zaman binlerce kişinin emeği olacak. Gelen ziyaretçilerimiz çok beğeniyor. Müze zaten Türkiye'de tek olduğu için en çok ilgiyi de oradan görüyor. Uygulamalı olması ise daha çok ilgi görmesini sağlıyor. Yeni nesilden bilenler yok. Onlar da kilim nasıl dokunur, onu görüyorlar. Eski nesil de hatıralarını canlandırıyor” dedi.