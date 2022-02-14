Bu kirliliğe izin verilmemeli

Eskişehir'de elektrik direkleri ve trafolara asılan, yapıştırılan afişler çirkin görüntüler oluşturuyor.

Kimliği belirsiz kişiler tarafından Eskişehir kent merkezinde bulunan elektrik direkleri ve trafolara, farklı amaçları kapsayan afiş ve broşürler asılıyor. Siyasi parti, iş ilanı, özel ders veya farklı konularda hazırlanan afişler, görüntü kirliliğine neden oluyor. İzin alınmadan asılan bu görsellerin yerini, yetkililer tarafından toplanmasına rağmen kısa süre içerisinde başkaları alıyor. Olduğu yerden çıkarılmaya çalışılan afişlerin ise yapışkan özelliğinden dolayı kalan bazı parçaları çirkin görüntüler oluşturuyor. Bazı görsellerin sakıncalı ifadeler içerdiğini belirten vatandaşlar, gerekli hassasiyetin gösterilmesi konusunda yetkililere sesleniyor.