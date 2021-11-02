Bu klinik Eskişehir'de tek uzmanlık merkezi olarak hizmet veriyor

Dr. Ömür Dereci; ESOGÜ Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Kliniğinin, Eskişehir'de ileri kemik yükseltme yöntemlerinin olguya uygun olarak seçilip uygulandığı tek uzmanlık merkezi olarak hizmet verdiğini belirtti.

İleri dental implantoloji, çene kemiğinin dental uygulamalara elverişli olmadığı durumlarda kullanılan bir yöntem. Dört farklı yöntemle gerçekleştirilen yeni kemik oluşturma ile çenenin her bölümüne dental implant uygulaması yapılabiliyor. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Kliniğinde gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin bilgilendirmede bulunan Doç. Dr. Ömür Dereci, kemik yükseltme işlemlerini Eskişehir genelinde başarı ile gerçekleştiren bir birim olarak hastaları sağlıklarına kavuşturduklarını söyledi. Çene kemiği bölümü olan alveoler kemiklerdeki kayıpların yatay veya dikey yönde kemik oluşturucu tekniklerle tedavi edilebildiğini belirten Doç. Dr. Dereci, yetersiz alveoler kemiklerin uygun süre sonunda yeterli boyuta ve dental implant yerleştirilmesine uygun hale getirilebildiğini belirterek yaygın 4 uygulamaya ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Alveoler kemik ayırma tekniğinden bahseden Doç. Dr. Dereci, “Alveoler kemiğin yatay (enine) kayıplarında kemik ön ve arka yüzeylerini özel aletler ile ayırarak yatay genişletme uygulanması işlemidir. Böylelikle kemik yatay olarak genişlemiş olmakta ve dental implant yerleştirilmesi için yer açılmaktadır” diyerek bu yöntemle herhangi bir blok kemik transferi gerçekleştirilmeden kemik rejenerasyonunun sağlanabildiğini söyledi.

Önde gelen ikinci yöntem olarak ‘Plateletten zengin fibrin' (PZF)den bahseden Doç. Dr. Dereci, plastik veya titanyum tüpler içine alınan kanın santrifüj edilmesi ile sinüs tabanı yükseltme işleminde başarılı sonuçlar elde ettiklerini belirtti.

Yönlendirilmiş kemik rejenarasyonu yöntemi ile kemik oluşumunun sağlandığından bahseden Doç. Dr. Dereci, “Bu işlem sonunda iyi bir hasta bakımı çok güzel sonuçlar elde edilmekte, normal yollar ile dental implant yapılamayan çenelerde dental implant yerleştirilmesi mümkün olabilmektedir” diye konuştu.

Bir diğer yöntem olan otojen kemik blok tekniği ile blok kemik aktarımı gerçekleştirdiklerini belirten Doç. Dr. Dereci, “Blok kemik greftleri ağız içinde alt çene arka bölgeden ve çene ucundan, ağız dışında ise kalça kemiğinden ve kafatasından alınabilmektedir. Bu bölgelerden alınan kemikler uygun koşullarda hazırlanan alıcı sahaya çeşitli vida ve plaklar ile sabitlenip dikey veya yatay kemik rekonstrüksiyonunu sağlamaktadır. Blok otojen kemik transferi 6 milimetrenin üzerinde dikey ve yatay kemik yüksekliğine ihtiyaç duyulduğu zaman yapılmaktadır” diye konuştu.

Dental implantolojide kemik oluşturma teknikleri ile başarılı sonuçlar alındığını belirten Doç. Dr. Dereci, ESOGÜ Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Kliniğinin Eskişehir'de ileri kemik yükseltme yöntemlerinin olguya uygun olarak seçilip uygulandığı tek uzmanlık merkezi olarak hizmet verdiğini sözlerine ekledi.