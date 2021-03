Bu kuaför herkese ücretsiz hizmet veriyor

Gurbetten dönerek Eskişehir'de bir kuaför dükkânı açan Cevdat Kartal, şehit aileleri, gazileri ve ihtiyaç sahiplerine yılın her günü, kandil günlerinde ise tüm vatandaşlara karşılıksız tıraş hizmeti yapıyor.

Belçika'da doğup büyüyen Cevdat Kartal, orada emekli olduktan sonra kendi memleketine döndü. Aslen Eskişehirli olan Kartal, burada açtığı işletmesinde bir ilke başvurdu. Kartal, kısa süre önce açtığı kuaförde; şehit aileleri, gazileri ve yardıma muhtaç insanlara yılın 365 gün ücretsiz hizmet verdiğini belirtti. Ayrıca Kartal, İstiklal mahallesi, Nurgül sokağında bulunan kuaföründe, kandil günlerinde ise tüm Türkiye'den gelen vatandaşlara yine ücretsiz tıraş hizmeti sunuyor.

Cevdat Kartal, başlattığı uygulamayı süresiz olarak devam ettireceği açıkladı. Kartal konu ile ilgili konuşurken, “İşletmemizde şehit aileleri, gazileri ve kimsesiz garibanlara ücretsiz olarak tıraş yapıyoruz. Her gün Türkiye'nin her tarafından gelebilirler. Ayrıca İslam dinine ait kandil günlerinde gelen herkese tıraşımız bedava oluyor. Bunu da hayratımız olarak yapıyoruz. Bir yardım amaçlı yapıyoruz. Bir berber olarak örnek olmak istiyoruz. Bir gariban zor durumda kalırsa bu o mahalle için ayıptır. Her şey devletten beklemek değil, biz de vatandaş olarak bir ucundan tutsak mağduriyeti ortadan kalkar diye düşündük. Onun için ihtiyacı olduğunu belirten kişileri hiç sorgulamadan bu uygulamayı başlattık. Bu uygulama süresiz olarak başlattık, bu şekilde de devam edecek” diye belirtti.

Cevdat Kartal'ın iş yerinde berber olarak çalışanlar ise bu uygulamadan çok mutlu olduklarını, gelen vatandaşlara ücretsiz hizmet vermekten gurur duyduklarını dile getirdi.