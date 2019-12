Bu ku?lar?n ?ifti 5 bin liraya kadar sat?l?yor

Eski?ehir'de ?retimi yap?lan tavus ku?lar?n?n fiyatlar? b?y?kba? hayvanlarla yar???yor. Tavus ku?lar? 5 bin liraya kadar al?c? bulurken yumurtas? ise 75 liradan sat?l?yor.

Eski?ehir'de bulunan bir ?iftlikte ?retilmeye ba?lanan tavus ku?lar?n?n ?iftleri 3 bin lira ile 5 bin lira aras?nda de?i?iyor. Yeti?tirmenin ve ?retim yapman?n zor oldu?u tavus ku?lar?n?n al?c?lar? ise bir hayli fazlayken, fiyatlar? ise b?y?kba? hayvanlarla yar???yor. Kanatlar?n? a?t???nda adeta bir renk c?mb??? sergileyen ku?lar, 28 g?nde yumurtadan ??k?yor. Eski?ehir'de yap?lan ?retim merkezi ?al??an? 21 ya??ndaki N?g Mohammed Agvanbay, her sene ortalama 150 tavus ku?u satt?klar?n? ifade etti. Agvanbay, "Tavus ku?lar?n? her g?n belirli saatlerde bah?eye sal?yoruz. Beslenmeleri i?in onlara bu?day ve arpa gibi tah?llar veriyoruz. Beyaz tavus ku?lar?n?n ?iftini 5 bin liradan sat?yoruz. Di?erlerinin ?iftlerini de 3 bin liraya sat?yoruz. Her sene ortalama 150 adet tavus ku?u sat??? ger?ekle?tiriyoruz. ?steyen ?ok oluyor ama biz pek satm?yoruz. ?ok fazla satm?yoruz ??nk? ?retim i?in kendimize de kalmas? laz?m. Kendimize kalanlar? besleyip b?y?t?yoruz. Tavus ku?u yumurtas?na gelirsek tanesi 75 liradan sat?l?yor. Yumurta almak isteyen de ?ok oluyor. Yumurtalardan uygun ortamlarda kendimize yavru ??kart?yoruz. Yavrular yakla??k 28 g?nde yumurtadan ??k?yor. Bu hayvanlar?n bak?m? san?ld??? kadar zor de?il kolay oluyor? dedi.