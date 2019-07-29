Bu laboratuvar ile 70 milyon dolar tasarruf yapılacak

TUSAŞ Motor Sanayii'nde (TEI) Türkiye'nin NADCAP akredite ilk Malzeme Test ve Araştırma Laboratuvarı'nın açılış töreni gerçekleştirildi. Törende konuşan Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, “Yolumuz uzun, meşakkatli ama bu uzun yolu bizim de kısaltmakla ilgili her türlü tedbiri almamız gerekiyor. Çünkü ülkemizin beklemeye sabrı yok, etrafımız kaynıyor. Gelecek günlerde Türkiye'nin özellikle savunma sanayii anlamında çok daha güçlü olması gerektiğini tekrar tekrar hatırlatıyorum” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) himayesinde yürütülen Turboşaft Motor Geliştirme Projesi kapsamında Malzeme Test ve Araştırma Laboratuvarı kabiliyetleri geliştirilerek faaliyete geçirildi. TEI Malzeme Test ve Araştırma Laboratuvarı'nda, mevcut kabiliyet geliştirmeleri ile birlikte artık motora özgü çalışma sıcaklıklarında testler yapılabiliyor. Yurt dışı kaynaklı yapılan numune bazlı mekanik testler, bundan sonraki süreçte TEI Malzeme Test ve Araştırma Laboratuvarı'nda gerçekleştirilecek. Takvim doğrultusunda cihaz kurulumları, donanım kalibrasyonları, test teknisyenlerinin eğitimi ve son olarak NADCAP akreditasyonu da tamamlandı. Yaklaşık 300 metrekare kapalı alan içerisinde yer olan Malzeme Test ve Araştırma Laboratuvarı kabiliyetleri kapsamında; oda sıcaklığı ve yüksek sıcaklık çekme testi 2 cihaz, düşük ve yüksek çevrimli yorulma testi 7 cihaz, sürünme testi 3 cihaz, çatlak ilerlemesi testi 1 cihaz ve temel fiziksel testler gerçekleştirilebiliyor. TEI Malzeme Test ve Araştırma Laboratuvarı'nda gerçekleştirilen tüm mekanik testler, uluslararası akreditasyon kuruluşu olan NADCAP tarafından her mekanik test tipi için ayrı ayrı onaylı olup, Türkiye'de bu test altyapısına ve NADCAP akreditasyonuna sahip tek laboratuvar olma özelliği taşıyor.

“Teknolojiyi kullanmayan bir ülke olmaktan teknolojiyi üreten bir ülke olmaya doğru giden bir yolculuğun içerisindeyiz”

Malzeme Test ve Araştırma Laboratuvarı'nın açılış töreninde konuşan Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, savunma sanayiinde gerçekleştirilen başarılı projeler neticesinde öz güven artışı yaşandığını belirterek, “Savunma sanayiinde gerçekleştirmekte olduğumuz pek çok başarılı projeler neticesinde ülkemizde belirli bir öz güven artışını hep beraber görüyoruz. Bu gelişmeler neticesinde teknolojiyi kullanmayan bir ülke olmaktan teknolojiyi üreten bir ülke olmaya doğru giden bir yolculuğun içerisindeyiz. Bu yolculuğun da bir aşaması şuanda açılışı için burada bulunduğumuz Malzeme Test ve Araştırma Laboratuvarı. Test konusu Türkiye'nin çok önemli bir eksiği olarak gündemimizde. Bu amaçla TR Test adlı bir şirket kurduk çünkü test lazımsa, üniversiteler gibi belirli sayılarda çoğu da tam kapasite kullanılmayan test cihazları ve imkanları var. Bunları değerlendirdiğimizde, aslında istediğimizi tam da karşılamayan bir yapı olduğunu gördük. Hep bu fikri aklımızda tutarak ülkemizde yapılan çeşitli laboratuvar ve test tesisi yapılanmalarında, bu yapılanın belirli sertifikasyon kriterleri de sağlayacak şekilde yapılandırılması ve gereğinde de özel sektöre de hizmet verecek şekilde hizmet verilmesi ihtiyacıyla TR Test'i kurduk inşallah bu konuda da çalışmaları daha da hızlandıracağız” ifadelerini kullandı.

“Gelecek günlerde Türkiye'nin özellikle savunma sanayii anlamında çok daha güçlü olması gerekiyor”

Başkan Demir ayrıca savunma sanayii konusunda sık sorulan bir soruya da değinerek, “Savunma sanayii konusunda sürekli kamuoyunda sorulan sorulardan birisi motor. Bu konuda da benim sürekli cevabım, 'Türkiye 20 sene önce motor başlattı ama başaramadı veya 15 sene önce başlattı ama olmadı diye bir şey var mı yok.' Yani Türkiye'nin motor yolculuğu 4-5 senedir başlamış bulunuyor. Bu yolculuğu da inşallah başaracağız. Malzemenin bir motor için ne kadar önemli olduğunun hepimiz bilincindeyiz. Özellikle gaz türbinli motorlar dediğimizde de yüksek sıcaklıkta çalışan malzemelerin önemi ve bu konuyla ilgili asla ve kata başkalarında temin edilemeyecek kadar önemli olduğu kanaatindeyiz. Ve madem öyle biz de kendi yolculuğumuz için kendimiz yapar, daha hızlı gideriz. Ama motor konusunda konuştuğumuzda biz test tesisi kurduk, malzeme tesisi yapacağız gibi sözlerimin ülkemiz yöneticileri nezdinde hiçbir değeri yok. Bana sorulan tek soru 'Motor nerede' netice. Onun için yolumuz uzun, meşakkatli ama bu uzun yolu bizim de kısaltmakla ilgili her türlü tedbiri almamız gerekiyor. Çünkü ülkemizin beklemeye sabrı yok, etrafımız kaynıyor. Gelecek günlerde Türkiye'nin özellikle savunma sanayii anlamında çok daha güçlü olması gerektiğini tekrar tekrar hatırlatıyorum. Biz de bunu aklımızda tutarak, hiç unutmayarak, dünyada diğer örnekleri çok uzun zaman alsa da biz bunu daha da kısaltmanın, insan kaynağıyla insan kaynağı, çalışmaksa çalışmak. Finansal kaynaksa finansal kaynak deyip ülkenin kabiliyet taşıyan hiçbir unsurunu, hiçbir kaynağını dışarıda bırakmadan, israfa gitmeden bir an önce sonuca gitmek gerektiğini söylüyor ve bu konuda da hepimizin bir sorumluluğunun olduğunu belirtmek istiyorum” şeklinde konuştu.

“Türkiye olarak her alanda gücümüzü artıracak yöntemler geliştirmemizi zorunlu hale getirmektedir”

Törede konuşan Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, “Bugün TEI için, savun sanayimiz için, Eskişehirimiz için ve ülkemiz için önemi bir gün. Açılışını yaptığımız bu laboratuvar sayesinde savunma ve havacılık sanayi alanında birçok projenin hayata geçirilmesinde kritik rol üstlenecek ve yüzümüzü ak edecek nice savunma sanayi ürününe hayat verecek bu laboratuvar. Türkiye'nin içerisinde bulunduğu bölge, dünyadaki siyasi krizlerin ve çatışmaların en yoğun yaşadığı bir coğrafya. Bu durum bizim Türkiye olarak her alanda gücümüzü artıracak yöntemler geliştirmemizi zorunlu hale getirmektedir. Ülkemiz çok güçlü bir ülkedir. Yakın gelecekte bu gücü korumanın yolu da güçlü ekonomiden ve ileri teknolojik yatırımlardan geçmektedir. İleri teknolojik üretimi destekleyecek bu tür yatırımların biz artarak devam edeceğine inanıyoruz. Savunma sanayimizin koordinatörlüğünde çok daha fazla artacak bu yatırımlar” diye belirtti.

“Bütçe kalemleri içerisinde yaklaşık 70 milyon dolarlık malzeme test parası gördüm”

Daha sonra konuşan TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, “Ben 2014 yılı başlarında göreve başladığımda proje kurgusunu yaptık, bütçe çıkardık. Bütçe kalemleri içerisinde yaklaşık 70 milyon dolarlık bir bütçe gördüm. Dedim bu ne? Malzeme test parası yazıyor. Dediler ki motorun malzemelerinin test edilmesinde ön görülen bütçe. Bu kadar para çok ciddi bir para, yaklaşık 67 milyon dolar. Peki, bu fiyat ne? Bu fiyat dünyada bu testi yapan laboratuvarlardan topladığımız fiyatların en düşüklerini bir araya getirerek elde ettiğimiz rakam. Bu paraya Türkiye'de bu laboratuvarı kurarım. O parayla da gerekli teknisyeni, insan kaynaklarını yetiştiririm, sertifikamı alırım kendim üretirim. Bu şekilde ülkemize havacılık sertifikasyonu sahibi bir malzeme test ve araştırma laboratuvarı kazandırmış oluyoruz. Bunun hem TEI için hem de Türk havacılığı için çok önemli” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Türkiye'nin ilk NADCAP akredite Malzeme Test ve Araştırma Laboratuvarı'nın açılış töreni kesilen kurdele ile gerçekleşti.

Törene Savunma Sanayii Başkanı Prof .Dr. İsmail Demir, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İlhan Şen, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu, 1. Hava Bakım Fabrika Müdürü Tuğgeneral Gürhan Ergürhan, AK Parti ve CHP Eskişehir milletvekilleri, belediye başkanları, TEI Yönetim Kurulu Başkan Vekili Canan Özsoy, TEI Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit ve kurum müdürleri ile çok sayıda davetli katıldı.