Bu mahallede kaldırımlar araçlara ait

Eskişehir'in ara sokaklarında kaldırımları işgal eden araçlar, yayaların geçişine engel oluyor.

Bahçelievler Mahallesi'nin ara sokaklarında duyarsız sürücülerin kaldırımlara park ettiği araçlar vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Yayaları kaldırım yerine yoldan yürümeye zorlayan park halindeki araçlar, yaya güvenliğini de tehlikeye sokuyor. Sürücüleri uyardıklarını ve defalarca şikayette bulunduklarını belirten mahalle sakinleri, yetkililerin soruna çözüm bulmasını istiyor. Yaya yolu olan kaldırımların araçlar tarafından adeta işgal edildiğini kaydeden vatandaşlar, mahallede okul bulunduğunu ve çocukların yoldan yürümesinin tehlike oluşturduğunu söylediler.