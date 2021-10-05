Bu proje hem kazandıracak, hem eleman yetiştirecek

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) tarafından 15 milyon lira yatırımla kurulan ‘Mesleki Eğitim Merkezi', fabrikalara nitelikli eleman yetiştirmek için çalışmalara başladı.

Eskişehir Sanayi Odasının Eskişehir Turgut Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kurduğu ‘Mesleki Eğitim Merkezi' meyvelerini vermeye başladı. Son teknoloji ile donatılan merkeze gelen kursiyerler, burada aldıkları eğitimlerle fabrikaların aramış olduğu özelliklere sahip oluyor. ESO tarafından açılan kurslara başvuru yapmak isteyen 22-35 yaş arası vatandaşlar, aynı zamanda eğitim süresince günlük 108 lira ücret alacak. Fabrikaların taleplerine yönelik gruplarla açılan eğitimler sonrasında kursiyerler fabrikalarda işe yerleşme garantisi buluyor. Fabrikalarda özellikle kalifiye eleman sıkıntısının bu şekilde bitirilmesi planlanıyor.

“İstihdam garantili eğitimler veriyoruz”

Yapılan merkez hakkında konuşan ESO Akademi Genel Müdürü Ahmet Özyazıcı, fabrikaların donanımlı eleman bulmakta zorluk çektiğini hatırlattı.

Sanayicilerin ESO olarak yanında olduklarını dile getiren Özyazıcı, “ESO Akademiyi oluştururken sanayicilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda burayı bir fabrika gibi kurduk. Endüstriyel makinelerde eleman yetiştirmek için burayı donattık. İstihdam garantili eğitimler veriyoruz. Burada arkadaşlar 400 saat teorik ve pratik uygulama dersleri alıyor. İş etiği, ahlakı, teknik resim okuma, temel beceriler, matematik gibi konulara da değiniyoruz. Kalan 320 saatte ise sanayiye gönderiyoruz. Gittikleri yerlerde istihdam oluyorlar ve daha sonrasında da orada çalışmaya devam ediyorlar” dedi.

“Fabrikada eleman yetiştirmek 6 ayı buluyor”

Eleman yetiştirmenin fabrikalarda daha zor olduğuna dikkat çeken Ahmet Özyazıcı, konuşmasının devamında şunları söyledi:

“Fabrikalar iş bilmeyen elemanları alıp yetiştirdiği zaman en az 6 aylık bir süreç geçiyor. Biz bu 6 aylık sürecin büyük bir kısmını burada geçirip, eğitilmiş personeli hazır olarak sunmak istiyoruz. Meslek edinmek isteyen bütün geçlerimizi buraya davet ediyorum. İŞKUR kursiyerlere günlük 108 lira ödeme yapıyor. Yani hem para veriyoruz hem de eğitiyoruz.”