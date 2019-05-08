Bu proje ile hayvan ölümlerinin önüne geçilecek

Dr. Öğr. Üyesi Naim Çınar'ın danışmanlığında Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü 4. sınıf öğrencileri Abdullah Görgeç, Beyza Hava ve Burak Koşar, Advertising Project (Reklam Projesi) dersi kapsamında hazırladıkları "Animal Safety" isimli proje ile dünyanın en prestijli yarışmalarından biri olan Cannes Lions International Festival of Creativity'nin “Future Lions" bölümünde finalist oldu. ‘Herkes için güvenlik' sloganı ile hem hayvanları hem de insanları iki yönlü koruma amaçlı tasarlanan projede, araçlara yerleştiren ultrasonik ses dalgaları ile hayvanlar otoyollardan uzak tutulacak. Türkiye'den bir üniversitenin ilk defa finalist olma başarısını gösterdiği yarışmada öğrenciler büyük başarı elde etti.

"Projemiz hayvan güvenliğine yönelik"

Cannes Lions International Festival of Creativity'nin dünya genelinde en prestijli yarışmalardan birisi olduğunu belirten İletişim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Naim Çınar, “Arkadaşlarımız Volvo markası için ‘Animal Safety' adında bir proje hazırladılar. Bu markanın zaten tamamen güvenlik üzerine kurulu bir marka kimliği var. Son yıllardaki çalışmaları da ‘herkes için güvenlik' temalıdır. Arkadaşlarımızın yaptığı proje de hayvanların güvenliğine yöneliktir. Burada araba markasının ürettiği bir çözümü hayal ettiler. Bu ders sonucunda biz sadece projeler oluşturmuyoruz. Ders kapsamında tartıştığımız bazı konular var. Bunlar arasında; yakın geleceğin teknolojilerinin neler olacağı, yakın gelecekte etkili olacak tüketici trendleri, tüketici ihtiyaçlarının hangi alanda evrildiği, yeni teknolojilerin ihtiyaçları karşılama noktasında nasıl çözümler ürettiği ve markaların bu konularda neler ürettiği gibi konular yer alıyor. Derste, tüketici raporlarını inceliyoruz ve yeni teknolojilerle ilgili fikir tartışmasında bulunuyoruz. Bu yarışmanın özü de bizim dersimizin içeriğiyle çok uygun olduğu için bir proje ürettik" dedi.

"Ses dalgası hayvanları otoyollardan uzak tutuyor"

Uluslararası bir yarışmada derece alacakları için mutlu olduklarını dile getiren Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Abdullah Görgeç, projeleri hakkında bilgiler verdi. Görgeç "Projemiz hayvanları korumakla ilgiliydi ve bir gün hayvanların yollarda öldüğünü gördük. Milyonlarca hayvandan bahsediyoruz ve kazalar gün geçtikçe artıyor. Biz bunun için ne yapabiliriz diye düşündük ve geliştirdiğimiz cihaz ile hayvanları yoldan uzak tutmaya çalışacağız. Bu projemiz için de en uygun markanın Volvo olduğunu düşündük. Çünkü Volvo'nun marka algısı güvenlik olduğu için onu seçtik. Şu anda Türkiye'de ilk defa finalist olmaya hak kazanan öğrenciler olduk. Bunun için çok mutluyuz. Çünkü çok büyük ve uluslararası düzeyde bir yarışma. Bu yarışmayı kazanan öğrenciler ilerde büyük şirketlerde iş bulma şansı elde ediyor. Bu yüzden çok mutluyuz. Biz bu projemiz ile hayvanların güvenliğini sağlamak için yaptık ama kazalarda insanlar da ölüyor. Bizim bu projede amacımız hem hayvanlar ölmesin, hem de insanlar zor durumda kalıp kaza yapmasın, onların da canı kurtulsun istedik. Bu yüzden umarız ki ülkemize de bu konuda hassasiyet gösterilir ve hayvanlar yolda daha fazla ölmez. Projemizde geliştirilen cihaz arabaya yerleştiriliyor ve GPRS sistemi ile aktif oluyor. Bu yüzden şehirlerde değil otoyollarda aktif oluyor. Bu ses dalgasının frekans hayvanları uzak tutuyor. Arabalar geçerken hayvanlar yola çıkmıyor ve hayvanların güvenliğini bu şekilde sağlayacağımızı umuyoruz" ifadelerini kullandı.

"Dünyanın en prestijli yarışmalarından birisi"

Yaklaşık 8 aydır bu proje için çalıştıklarını belirten Halkla İlişkiler ve Reklamcılık son sınıf öğrencisi Beyza Hava ise, “Projemize inandık, güvendik ve finalist olmaya hak kazandık. Finalist olduğumuz için de hem kendi adımıza hem de okulumuz adına çok sevindik. Çünkü bu yarışma, dünyanın en prestijli öğrenci yarışmalarından biri. Bu projeyi kazanan insanlar şu anda çok büyük şirketlerde çalışıyor. Bu durumun bizim için bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Biz bu projeyi planlarken hayvanların ölmemesini istiyorduk. Fakat kazalarda insanlarda yaralanıyor. Bu kazalar ölümle de sonuçlanabiliyor. Biz, bu araba markasının ‘herkes için güvenlik' sloganı ile birlikte aslında hem hayvanları hem de insanları iki yönlü korumak istedik” şeklinde konuştu.

"Ülkemizi uluslararası platformda temsil etmek gurur verici"

Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü 4. sınıf öğrencisi Burak Koşar da projeleriyle ilgili şu ifadeleri kullandı.

"Öncelikle bizim özgün bir fikre sahip olmamız gerekiyordu. Bu özgünlüğü yakalayabilmek için çok fazla çalıştık. Hocamız bize inanıyordu. İlk duyduğunda güzel yorumlar almıştı güveniyordu bize. Bunun neticesinde cesaretlendirildik. Güzel bir süreçti. Hem eğlendik, hem yorulduk. Aslında ülkemizi temsil ediyoruz. Bu çok gurur verici. Çünkü bir ülkenin böyle bir başarıya imza atması çok onure edici bir durum. Dünyada sadece insanlar yaşamıyor. Bu nedenle diğer canlılara da dikkat etmemiz gerekiyor. Biz projemizi oluştururken bu konu üzerinde durduk."

Anadolu Üniversitesi öğrencilerinin hazırladığı projenin videosuna https://vimeo.com/330478647 adresinden ulaşılabiliyor.