Bu proje ile hem israf önlenecek hem de canlar doyacak

Eskişehir Hayvanları Koruma Derneği ve Eskişehir'de bulunan bir otel zinciri arasında imzalanan protokolle çöpten ve atık maddeden ayrıştırılan gıda ve yiyecekler sokaktaki canların beslenmesinde kullanılacak.

“İsrafı Önle, Hayat Ver” projesi kapsamında Eskişehir'de bulunan bir otel zinciri ve Eskişehir Hayvanları Koruma Derneği arasında yapılan protokolle sokakta yaşayan hayvanların beslenmesi sağlanacak. Protokole göre, işletmeye ait tüketim fazlası gıda ve yiyecekler çöpten ve atık maddelerden ayrıştırılarak gönüllüler tarafından düzenli olarak teslim alınacak. Bu sayede hem sokakta yaşayan can dostlarının beslenmesi hem de israfın önüne geçilmesi amaçlanıyor.

“Pati dostu işletmelerin çoğalmasını istiyoruz”

Konuyla ilgili açıklama yapan Eskişehir Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Av. Gülçin Yapıcı, “İmzalanan bu protokolle sokakta yaşayan canların beslenmesine çok önemli katkı sağlanmıştır. Böyle pati dostu işletmelerimizin çoğalması en büyük arzumuzdur. Sözleşme kapsamında yapılan protokolle büyük katkılarından dolayı otel zincirine teşekkür ediyoruz. Vatandaşlarımızın da böyle sosyal sorumluluk projelerinde katkı sağlayan işletmeleri tercih etmesini tavsiye ediyoruz. Nazik ev sahiplikleri için Meryem Hanım ve Bahadır Bey'e teşekkür ediyoruz. Ayrıca bu yardımdan bizi haberdar eden HAYTAP Eskişehir Temsilcisi Ayten Tutkun'a teşekkür ediyoruz. Besleme gönüllülerimizle irtibat sağladık. Yardımda bulunmak isteyen tüm işletmeleri de derneğimize bekliyoruz” ifadelerini kullandı.