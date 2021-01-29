Bu sene otellerde yerli turistlere yer kalmayabilir

Eskişehir'de turizm işletmecisi Salih Er, bu yıl yaz aylarında yurt dışından Türkiye'yi tercih edecek turist sayısında çok yoğunluk yaşanacağı dile getirerek “Bu yaz yerli otellerde misafirlerimize boş oda kalmayabilir. Yerliler ancak erken rezervasyon yaparsa iyi bir yere gidebilecek” dedi.

Dünyayı etkisi altına alan Korona virüs (Covid-19) nedeniyle 2020 yılında hayli durgunluk yaşanan turizm sektöründe bu yıl yoğunluk bekleniyor. Geçtiğimiz yıl Covid-19 nedeniyle ne yerli ne de yurtdışından gelen turistlerin ilgi gösteremediği sektörde, 2021 yılın yaz aylarında büyük hareketlik olacağı düşünülüyor. Ayrıca salgın nedeniyle aylardır ülkelerinden çıkamayan yabancı turistlerinin ilk tercihi Türkiye olacağı da yapılan anket sonucunda ortaya çıktı. Bu durumda yabancı misafirlerin yoğun ilgi göstermesi, yerli vatandaşların otellerde yer bulamamaları ile sonuçlanabileceği dile getiriliyor.

Uzun yıllardır Eskişehir turizm sektöründe vatandaşlara hizmet veren işletme sahibi Salih Er, yaz aylarında yabancı turistlerle oluşacak büyük yoğunluk başlamadan yerli vatandaşlara erken rezervasyon yapmalarına tavsiye etti. Er, erken rezervasyon uygulaması yerli vatandaşların ucuz ve kaliteli hizmetine garanti vereceği de dile getirdi.

“Türk misafirlere oda kalmayacak”

Sahil Er, 2021 yılın yaz aylarında turizm sektöründe olabilecek hareketliğini anlattı. Er, “Turizm sezonu geçen yıl büyük bir hayal kırıklığıyla geçti. Çok büyük sıkıntılar yaşadık, ülkenin en büyük gelir kaynağı şu anda turizm ve tarımın bile önüne geçti. Böyle bir gündem varken ülkenin en büyük gelir kaynağını geçen yıl kaybettik. Turizmin ne kadar önemli olduğunu bu pandemi sürecinde öğrenmiş olduk. Şimdi gelelim yeni döneme; tabii ki yeni döneme bir kucak açtık, artık sabırsızlıkla ve büyük bir mutlulukla yeni dönemi bekliyoruz. Ülkemizdeki gibi tüm dünyada aşılama başladı Covid-19'un önüne geçilmesi için. Bundan dolayı yurtdışı talepleri inanılmaz derecede arttı. Mesela Almanya'da yapılan anketlerde ‘pandemi bittiğinde yapacağınız ilk şey nedir?' diye Alman vatandaşlara sorulduğunda ‘ilk iş Türkiye'ye tatille gitmek olacak' diyorlar. Rusya'da da durum aynı, Ukrayna dersek yine bu bekleyiş var. Büyük bir turist patlaması bekleniyor bu yaz. Böyle düşündüğümüz zaman da iç pazar acenteleri olarak, iç pazar müşterileri olarak, Türkiye'de yaşayan müşteriler olarak biz de kaygı duyuyoruz. Böyle giderse Türk misafirlere oda kalmayacak gibi gözüküyor” şeklinde konuştu.

Erken rezervasyonda faydalar çok

Erken rezervasyonun çok büyük faydaları olacağı dile getiren Er, “Erken rezervasyonun çok büyük faydaları var, bunlardan birincisi hemen hemen yaz sezonuna göre yüzde 50 ve yüzde 70 aralığında, daha uygun fiyata tatil yapabiliyorlar. Sonuçta para hepimiz için değerli, erken rezervasyonla alırsak bir an önce tatili daha uygun fiyata kapatmış oluyoruz. Odamızı garantilemiş oluyoruz. İstediğimiz otelden deniz manzaralı, havuz manzaralı veya kara manzaralı istediğimiz odayı kapatabiliyoruz. Fakat bu yaz sezonunda elimizde oda kalmadığı zaman yardımcı olamayacağız ve fiyatlar da yüksek olacak” dedi.

“Yabancı turistin akını ülke için iyi olsa da yerliler için kötü olacak”

Salih Er, yurt dışından gelecek turist akınının Türkiye ekonomisi için büyük kazançlar getirirken, yerli vatandaş ve acenteler için bazı sorunlar oluşturabileceğini dile getirdi. Er, “Yurt dışından turist akını olacak diyoruz, elbette ülke olarak gurur duyarız, inanılmaz bir döviz akışı olacağı için mutluluk duyarız, ama iç pazar misafirini düşündüğümüzde mutsuz oluyoruz. İki yandan bir sıkıntı var. Şöyle bakmak lazım olaya, yurt dışında Euro'yu hesapladığımız zaman o anki kurdan hesaplıyoruz. Ama Türk misafire maalesef Euro şu anda 9.50 liraysa 9.50 liradan bu odayı satamıyoruz zaten, alma gücü olmadığı için daha uygun fiyatlara veriliyor. Yurt dışından turist akını olduğu zamanda mecburen o fiyatlara vermek zorundayız. Dediğim gibi ülke için çok faydalı, ancak yerli misafir sıkıntılı bir durum. Hem yüksek rakamlar ödeyecekler, hem de oda bulmada sıkıntı yaşayacaklar. Yerli acenteler için de büyük bir sıkıntı tabi ki şimdi ciro bazında bakarsak eğer yerli acentelerin satışına, yerli acente 100 oda satmaktansa 50 oda satar, yüksek fiyatlarla sattığın için kârlı olabilir. Ama otellere aynı kişiyi gönderme ihtimalimiz olmaz” diye belirtti.

“Yerliler için kota sistemi uygulanabilir”

Yaz aylarında yabancı turistlerin akını sırasında yerli vatandaşlar için otellerde kota sistemi uygulayabileceği dile getiren Salih Er konuşmasını şöyle devam etti:

“Kendi ülkemizde bazı oteller var yerli misafir istemeyen, açıkçası bu durum bizim de canımızı sıkmakta ve büyük sıkıntı yaşamaktayız. Bu durum tüm oteller için geçerli değil tabii ki çok değerli turizm partnerlerimiz çok değerli otelcilerimiz var. “Yerli misafir olmadan olmaz” diyen, kotalarını kendileri ayarlayan otelcilerimiz var. Ama bazen de yani yüzde 10 yüzde 15 gibi bir kısım var ki Türk misafir istenmiyor deniliyor. Elbette ki bununla alakalı bir zorunluluk getirilebilir, ülkede bulunan tüm tesislerde, özellikle Antalya veya Ege bölgesinde yerli misafir için kota zorunluluğu getirilebilir. Bu da büyük bir avantaj sağlar yerli misafire, ama şu anda hiçbir tesiste bir kota zorunluluğu yok. Tesisisin kendi inisiyatifine kalmış bir şekilde ister iç pazar acentesiyle anlaşır, isterse dış pazar acentesiyle anlaşır. Son zamanlarda pandemi olsun, Rusya krizi olsun, yerli misafirin değerini biraz daha artırdı. Yurtdışından turist gelmediği anda otelcilerimizi kurtaran yine yerli misafirimiz oluyor. Bu yüzden çoğu otellerimiz iyi fiyatlar vererek yerli misafiri istiyor.”