Bu sitede kötü koku aylardır cam açtırmıyor

Eskişehir'de Gültepe mahallesi Erdiren sokakta bulunan bir sitedeki vatandaşlar, aylardır giderlerinde yaşanan sorunları çözemiyor. Binada bulunan pis su giderinin zamanla tahrip olması sonucunda sitenin bahçesinde kötü kokuya neden olmaya başladı. Bahçe adeta havuz görüntüsüne bürünürken, buradaki pis koku ise site ve mahalle sakinlerine zor zamanlar yaşatıyor. Kanalizasyon yerine bahçeye akan su, aylardır işkenceye dönmüş durumda. Site sakinleri yeterli çoğunluğu sağlayamadığı için bir türlü giderilemeyen sorun, çevre binaları da rahatsız etmeye başlayınca vatandaşlar, yayılan kötü koku nedeniyle yedikleri yemeklerin bile tadını alamadıklarını, hatta evlerindeki bazı odaları artık kullanamadıklarını dile getirdi.

“Allah aşkına yapın burayı”

Sorunlu sitenin ön tarafındaki binada oturan mahalle sakini Seyit Ahmet Aydoğdu, yaşadıkları mağduriyeti şu sözlerle aktardı:

“Evim bu sitenin ön tarafında. Buranın fosseptik çukurundaki pislik benim oturduğum binanın bahçesine de sızıyor. Evin içi harabeye döndü. Mağdur olduk. Son zamanlarda evimiz artık yıkılma derecesine geldi. Hakkımızı istiyoruz. Evimizde yatamıyoruz bile. Zaten hastalıklarımız var. Bunun acilen onarılması lazım. İlgililer kimse ‘Allah aşkına yapın burayı' demek istiyorum. Kokusu da var sızıntısı da. Bodruma da evime de sızdı. Evim insan ölüsü gibi kokuyor. Buna bir çare bulunmasını istiyoruz.”

“Kokudan dolayı evimizde duramıyoruz”

Günlerdir etrafa yayılan yoğun fosseptik kokusu yüzünden camlarını dahi açamadıklarını söyleyen bir başka mahalle sakini Ekrem Avsan, “Sıkıntıdayız. Evimizde kokudan durulmuyor. Camları açamıyoruz. Rahatça yemek bile yiyemiyoruz. Kokudan dolayı evimizde duramıyoruz. Su bizim bahçemize de sızdı. Defalarca şikâyet ettik. Hiçbir yer kabul etmedi. Belediye, Sağlık Müdürlüğü, zabıta, hepsi gelip baktı. Ama hepsi ‘Bizim işimiz değil' diyerek gitti. Bahçede olduğu için binaya ait bir sorun olduğunu söylediler. Sorumlu binanın yaptırması gerektiğini söylediler. Biz nereye gidip nereden yardım isteyeceğimizi bilmiyoruz” diye konuştu.

“Sitedeki herkes duyarsız olduğu için sorunu yıllardır çözemiyoruz”

Öte yandan site içerisinde yer alan C blokta yaşayan Ercan Ersöz isimli vatandaş, bu sorunun yeni olmadığını, yıllardır zaman zaman bu problemle karşılaştıklarını söyleyerek asıl mağdurun kendileri olduğunu aktardı. Ersöz, “Burası A, B ve C olarak 3 bloktan oluşuyor. Burada en büyük sıkıntıyı benim de içerisinde dairemin bulunduğu C blok çekiyor. Binanın yapımındaki hatayla birlikte A ve B bloklarının giderleri C bloğun altından gidiyor. Sanırım ucuz malzeme kullanıldığı için çökmeler olmuş. Bildiğimiz kadarıyla alttaki boruların kırılmasıyla rögarlar suyu taşımıyor. Özellikle ön taraftaki fırının gideri daha fazla oluyor. Biz kendimiz yaptırmak istedik, fakat herkes duyarsız kaldı. Maliyet olarak 30 ila 40 bin gibi bir miktar söylediler. Şu zamanda 2 veya 3 kişiyle böyle bir miktarı karşılamak çok zor. Zaten C blok kaynaklı bir sorun değil bu. Asıl mağdur olan biziz. Yaklaşık 6 aydır su birikintisi tarafında olan odalarımın camları tamamen kapalı. Çocuk odasını iptal etmek zorunda kaldık. Hastalık olabilecek bir yer burası. Herkes duyarsız kaldığı için yaptıramadık. Çözüm olarak dışarıdan profesyonel yönetici ile anlaştık. Sanırım hafta içi çalışmalara başlayacaklar. Son olarak çözüm yolu bunu bulduk. Bunu da zor ayarladık. Yaklaşık 55 kişinin katılması gereken toplantıda çoğunluğu ancak sağladık. Getirdiğimiz rögarlara bakan ustaların yaptığı kontrolde binanın 40 ile 50 santimetre aralığında çöktüğü görüldü. Bırakın artık kokudan rahatsız olmayı, bir deprem olmasından korkuyoruz. Bu yaklaşık 5 veya 6 senedir böyle. Herkes duyarsız” diyerek yaşadıkları mağduriyetin yakın zamanda giderileceğini umduğunu dile getirdi.