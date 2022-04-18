Bu tedavide kişinin kendi kanı kullanılıyor

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Dilek Koç Yılmaz, PRP'nin trombositten zengin plazma anlamına geldiğini belirterek, “PRP hastadan alınan kanın santrifüj edilmesiyle elde edilir, normal kandan 3-5 kat daha fazla sayıda trombosit adı verilen kan hücreleri içerdiğinden dolayı bu ismi almıştır. Trombositler kanımızın sıvı kısmı olan plazmada bulunan ve kanın pıhtılaşmasını sağlayan hücrelerdir. Bu hücreler aktive edildikleri zaman büyüme faktörleri olarak bilinen iyileştirici proteinler salgılayarak dokuları iyileştirip yenileyebilmektedir” dedi. Bu etkileri nedeniyle PRP'nin son yıllarda kozmetik dışında kas-iskelet sistemi hastalıklarında da kullanıldığını belirten Dr. Yılmaz, “PRP doğal, hızlı ve ameliyatsız iyileştirme sağladığından dolayı en çok tercih edilen yeni tedavi yöntemlerinden biridir” diye konuştu.

“Özellikle diz eklemlerinde faydalı”

Kas iskelet sistemi ağrıları içinde en sık karşılaşılanın diz eklemlerindeki ağrılar olduğunu ifade eden Dr. Yılmaz, PRP'nin bu alandaki etkilerini şöyle açıkladı:

“Kireçlenme, spor yaralanmaları, menüsküs yırtıkları, ön çapraz bağ yaralanmaları, romatizma gibi nedenlere bağlı olarak dizde hasarlar oluşur. Diz ekleminde kıkırdak ve kemikte kan damarları olmadığından dolayı bu hasarları onaracak kandaki trombositlerde bulunan iyileştirici faktörler bu bölgeye gidememekte ve eklem yeteri kadar onarılamamaktadır. Bu kendini iyileştirme kapasitesinin yetersizliği sonucunda patolojik süreç ilerler ve dizlerde hafif veya şiddetli hatta günlük aktiviteleri etkileyecek düzeyde diz ağrıları olur. Dışarıdan PRP enjeksiyonu ile eklem içine veya diz etrafındaki yan bağlara verilecek olan iyileştirici faktörler ile tüm bu diz problemlerinde önemli oranda onarım ve iyileşme gerçekleştirilerek diz ağrıları azalır.”

Nasıl elde edilir?

PRP'nin nasıl elde edildiğini ve uygulandığını ise Dr. Dilek Koç Yılmaz, “Hastanın kolundan yaklaşık 10 cc kadar kan özel tüplere alınır, alınan kan santrifüj makinasından yüksek devirde yaklaşık 8-10 dakika döndürülmesi ile yaklaşık 2-4 ml kadar trombositten zengin plazma elde edilir. Hazırlanan plazma enjeksiyonu tedavi edilecek diz bölgesine enjekte edilmesiyle uygulama tamamlanır” dedi.

Yan etkileri var mı?

PRP'nin kişinin kendi kanından olan ve dışarıdan bir ilaç olmadığından ve doğal yoldan yapılan bir tedavi yöntemi olduğu için yan etkilerinin yok denecek kadar az olduğunu belirten Dr. Yılmaz, “Ortalama 3 ila 5 seans uygulama ile başarılı sonuçlar alınmaktadır ancak tedavinin kararı hekim muayenesi sonrası yapılmalıdır” dedi. PRP enjeksiyonu takiben birkaç hafta içinde iyileşme başladığını dile getiren Dr. Yılmaz, “İyileşme süreci, dokudaki harabiyete göre 3 ay 12 ay arasında devam eder. PRP enjeksiyonları sonrasında kortizon enjeksiyonlarında gibi hızlı bir ağrı azalması olmaz. PRP uygulamalarında, iyileşme ile birlikte ağrı yavaş yavaş azalır ve aylar içinde geçer” ifadelerini kullandı.