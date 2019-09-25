Bu testle çocuklar içlerindeki müzisyeni ortaya çıkaracak

Belediye son olarak çocukların yeteneklerini ortaya çıkarmak için Müzik Yetenek Testi uygulaması gerçekleştiriyor.

Her fırsatta çocukların bilimsel ve kaliteli eğitim almaları gerektiğinin belirten Odunpazarı Belediyesi Başkanı Kazım Kurt, eğitim alırken de çocukların yeteneklerinin göz ardı edilmemesi gerektiğini ifade ediyor. Bu nedenle de Odunpazarı Belediyesi çocuklar için spordan, kültür sanata geniş bir yelpazede hizmet veriyor.

Odunpazarı Belediyesi son olarak çocuklar için Müzik Yetenek Testi uygulaması gerçekleştiriyor. 9-16 yaş arası çocukların katılacağı testler, ücretsiz olacak. Çocukların içindeki müzik yeteneğinin keşfedilmesi için yapılan Müzik Yetenek Testi, Prof. Dr. Ozan Evrim Tunca tarafından geliştirildi. Oz Art Akademi tarafından gerçekleştirilen ve 7 bölümden oluşan test, bir kerede en az 10, en fazla 30 kişiye uygulanabiliyor.

Öte yandan yetkililer, çocuklarına Müzik Yetenek Testi yaptırmak isteyen velilerin, 11 Ekim Cuma Günü'ne kadar Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi ve Odunpazarı Belediyesi Halk Merkezleri'ne başvuru yapabileceğini bildirdi.