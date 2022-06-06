Bu yaralar gerçekten farksız

Zagarig'den Eskişehir'e üniversite eğitimi almak için gelen makyaj sanatçısı Basant Monsour, sosyal medya hesabındaki çalışmalarıyla takipçilerinin dikkatini çekiyor.

Mısır'ın Zagagig bölgesinden Türkiye'ye gelen 22 yaşındaki Basant Monsour, Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi'nde okuyor. Nil Deltası'nın doğu yakasından Eskişehir'e geldiğinde kente erkenden adapte olduğunu belirten Basant, şehrin küçük olmasından kaynaklı olarak halkın, ulaşım konusunda avantajlı olduğundan bahsetti. Kentin çok sayıda kültür sanat etkinliği, festival ve sanat sergilerine ev sahipliği yaptığını belirten Mısırlı Basant, 6 yıldır plastik makyaj sanatı ile uğraştığını ifade etti. Özellikle film setlerinde açık yaralar için kullanılan makyaj malzemelerinin ve tüm bunları bir karakter üzerinden sahneye nasıl yansıtabildiklerinin kendisine ilham kaynağı olduğunu aktaran makyöz Bassant, “Öncelikle makyaj yapmanın teoriğini internetten öğrendim ve 4 ay sonrasında kesik yaraları, parçalanmaları ve benzeri hasarlı görüntüleri sosyal medya hesabımdan paylaşarak dikkat çekmeyi başardım” dedi.

“Makyajlarımda; scar dolgu, derma wax balmumu, sıvı lateks, sulu boya malzemeleri kullanıyorum”

Çalışmalarını internette paylaşamaya başladığında ailesinden ve yakın çevresinden destek alamadığını belirten Bassant, “Dürüst olmam gerekirse insanlar, binbir zahmetle vaktimi harcadığım çalışmalarımı ciddiye almadı ve gidip başka bir hobi edinmem gerektiğini söylediler. Ne olursa olsun devam ettim ve hala daha kendimi geliştirmek için her gün pratik yapıyorum” diyerek kullandığı malzemelerin tekniği hakkında sözlerine şu detayları ilave etti:

“Çalışmalarımda, scar dolgu (yara materyalleri), derma wax balmumu, sıvı lateks, sulu boyalar ve farklı sahte kan makyaj malzemeleri kullanıyorum. Mısır'da bu malzemelere ulaşmam kolay olmadı ve ben de internetten öğrendiğim alternatif yöntemler sayesinde daha da profesyonelleştim. Bu alanda yapılanları ve bu işle uğraşan sanatçıları takip ettikçe daha çok bilgiye eriştim.”

“Sadece bir saatimi, yaptığım çalışmaların fotoğraflarını çekmek için ayırıyorum”

Öğrendiklerini ilk başta kendi vücudunda denediğini anlatan Mısırlı sanatçı Bassant, elde ettiği malzemelerin kalitesinin çok iyi olmadığını ve bu yüzden de un, vazelin veya fondötenle karıştırmak zorunda kalarak hamur elde ettiğini söyledi. Uzun süre elinde ve yüzünde kalan maddelerin biraz zaman aldıktan sonra eridiğini, çatladığını veya renk attığını dile getiren Bassant Monsour, “Genel olarak küçük bir yara veya bir sahte yanık makyajı yapmak, 1 ile 1,5 saatimi alıyor. Ama profesyonel bir çalışma yaparsam ya da bir yüz boyama yapmak istersem en az 4-5 saatimi harcıyorum. Açıkçası sadece bir saatimi, yaptığım çalışmaların fotoğraflarını çekmek için ayırıyorum” dedi.

“Televizyon sektöründe ve film setlerinde çalışmak üzere fırsatlar arıyorum”

Türkiye'de makyaj sanatçılığı yapmak istediğine vurgu yapan Mısırlı üniversite öğrencisi Bassant Monsour, “Özellikle televizyon sektöründe ve film setlerinde çalışmak üzere fırsatlar arıyorum. Elimden geldiğince sanatsal çalışmalar yaparak sosyal medya hesaplarımdan paylaşımlar yapıyorum. Bu alandaki tutkumu yerine getirmek için de uzman makyörlerden ve makyözlerden eğitim almak istiyorum” şeklinde konuştu.