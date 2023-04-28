Budi Luhur Üniversitesinden gelen heyet İletişim Bilimleri Fakültesini ziyaret etti

Wendi Usino, İletişim Fakültesi Dekanı Dr. Rocky Prasetyo Jati ve Litvanya Kaunas Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Öğretim Görevlisi Karolina Bariauskien, Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesini ziyaret etti.

İkili iş birlikleri çerçevesinde yapılan görüşmelerin ardından konuk Rektör Dr. Usino, Dekan Dr. Jati ve heyeti İletişim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülend Aydın Ertekin, Dekan Yardımcıları Doç. Dr. İzlem Vural ve Doç. Dr. Sevil Bayçu eşliğinde stüdyoları, Radyo A'yı, İletişim Müzesini ve fotoğraf sanatçısı Fikret Otyam'ın özel koleksiyonunun yer aldığı Sergi Salonunu gezdi.