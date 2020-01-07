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Bunlar da yöresel kardan adamlar

Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde (ESOGÜ) düzenlenen etkinlikte yapılan kardan adamlara giydirilen yöresel kıyafetler ilginç görüntülere neden oldu.


ESOGÜ Halkbilim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından ‘Kardam Adan Şenliği' gerçekleştirildi. Üniversitede öğrenim gören öğrencilerin yanı sıra personelin de katıldığı etkinlikte çok sayıda kardan adam yapıldı. Ardından yapılan kardan adamlara yöresel kıyafetler giydirildi. Güzel görüntülerin ortaya çıktığı etkinlikte, öğrenciler kardan adamlarla fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi. Ege'den, Karadeniz'e, Doğu Anadolu'dan İç Anadolu'ya bir çok bölgenin yöresel kıyafetleri kardan adamlarda renkli görüntü oluşturdu. Öğlen arası yapılan etkinlik mesai saatinin başlamasıyla son buldu.

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