Bunun adı sorumsuzluk

Eskişehir'in en önemli sağlık kuruluşlarından olan Şehir Hastanesi çevresindeki yolların kenarları, sorumsuzca gelişigüzel atılan çöpler, çevre ve görüntü kirliliği oluşturuyor.

Yoldan geçen arabaların içindeki sürücülerin ve kaldırımda yürüyen vatandaşların düşüncesizce etrafa su şişesi, poşet, ayran şişesi, sigara paketi ve maske gibi pek çok çeşit çöpü etrafa gelişigüzel fırlatması çirkin görüntülerin oluşmasına neden oldu.

Eskişehir Şehir Hastanesi'ne giden vatandaşlar çöplerin oluşturduğu manzarayı gördüklerinde, insanların bilinçsizliğinin üzüntü verici olduğunu söylerken, büyükşehir belediye yetkililerinin çevreyi temizlemesi gerektiğini ifade etti.