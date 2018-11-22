Burcu Biricik sevenleriyle bir araya geldi

Ünlü sinema oyuncusu Burcu Biricik, Ece Türkiye tarafından yönetilen Espark AVM'de sevenleriyle birlikte filmini izledi.

Burcu Biricik'in katılımı ile gerçekleşen özel gösterimde büyük, küçük birçok izleyici merakla bekledikleri ‘Her Şey Seninle Güzel' filmini izlemek için yerini aldı. Filmini izlemeye gelen konukları ve hayranları ile birebir ilgilenen Biricik, fotoğraf çektirmek isteyen sevenleri ile de bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Ayrıca başarılı oyuncuyu annesi Müberra Sırçacı da yalnız bırakmadı.

Biricik, film gösteriminden önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Eskişehir'in adeta bir Avrupa şehri olduğunu dile getiren oyuncu Burcu Biricik, "Eskişehir'de bulunmaktan dolayı çok mutluyum. Eskişehir çok sevdiğim bir yer, iki yıl önce de başka bir film için gelmiştim. Eskişehir'in bazı yerlerinde sahneler çekmiştik. Yapımcımızla da konuştuk, sanki bir Avrupa şehrinde gibiyiz. Üniversiteyi burada okumadığıma çok üzüldüm. Buraya hep özendim çünkü. Filmimizi İzmir'de çektik ve güzel bir duygusu olduğunu düşünüyorum. Umarım beğenirsiniz" dedi.

"Eskişehir'e film çekmeye geliriz"

Filmin yapımcısı Şebnem Aşkın ise, "Benim Eskişehir'e bu ilk seyahatim. Umarım bir dahakine Bir film daha Eskişehir'e çekmek için geliriz. Ama şehrin ismi aydınlık şehir, güzel şehir, yeni şehir olsun. Çünkü burada şehre ve size bakınca insanın içi açılıyor. İlginiz için hepinize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.