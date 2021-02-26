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Bursa'dan Eskişehir'e uyuşturucu madde getirmek isterken yakalandı

Bursa’dan Eskişehir’e uyuşturucu madde getirdiği öğrenilen bir kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

Bursa'dan Eskişehir'e uyuşturucu madde getirdiği öğrenilen bir kişi jandarma ekiplerince yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri Bursa ilinden Eskişehir'e uyuşturucu ve uyarıcı madde getirileceğine dair bilgi aldı. KOM ve Çukurhisar Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince araca operasyon düzenlendi. İçerisinde D.A.B. isimli şahsın bulunduğu araç takibe alınarak Bursa-Eskişehir karayolu Çukurhisar mahallesi mevkiinde durduruldu. Ayrıca araçta C.K. ve M.D. isimli şahısların da yer aldığı görüldü. Yapılan aramalar sonucunda D.A.B. isimli şahsın montunun iç cebinde uyuşturucu ve uyarıcı madde niteliğinde 51 adet "LYCRA" sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.


“Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak veya bulundurmak” suçundan gözaltına alınan şüpheli D.A.B., Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi. İfadesi alınan D.A.B, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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