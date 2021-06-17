Bütün belediye personeli aşı oldu

Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüse karşı başlatılan aşılama kampanyası kapsamında Günyüzü Belediyesi'nin bütün personeli aşı oldu.

Günyüzü Belediyesi çalışanları koronavirüs salgınına karşı aşılandı. Aşılama hakkında bilgi veren Günyüzü Belediye Başkanı Menderes Durgut, "Sağlık çalışanlarımız, Günyüzü Şehit Melih Özcan İlçe Devlet Hastanesinde 69 personelimizin aşılamasını tamamladı. Biz belediye olarak sağlık kurumlarımıza ve çalışanlarımıza en büyük desteği veriyoruz. Ekiplerimiz gece gündüz çalışıyorlar. Bu kapsamda da bu aşılamaların yapılması çok önemli. Hastane Başhekimiz Uğur Canbay ve hastane personelimize teşekkür ederim” dedi.