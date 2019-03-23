'Büyücü' oyunu Eskişehirliler ile buluştu

Eskişehir Anadolu Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen 'Büyücü' isimli tiyatro oyunu, Yunus Emre Kültür Merkezinde tiyatroseverler ile buluştu.

Canlı müzik eşliğinde oynanan oyunun senaristliğini ve yönetmenliğini Öztürk Bayram yaptı. Seyirciler tarafından yoğun ilgi gören ve felsefi içerikleri barındıran tiyatro oyununda efekt makyajlar kullanıldı. Gösteri sonrası, Eskişehir Anadolu Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ahmet Doğanses düzenlenen organizasyon ile ilgili yaptığı açıklamada, "Sanat; yaşamın içinden geldiği gibi, aynı zamanda toplumda yaşayan bireylerin yaşamlarını etkiler, toplum sanatın olası içeriğini ve işlevini belirler. Biz de dernek olarak; sanata, kültürümüze katkıda bulunmak adına, böyle bir tiyatro oyununu sahneledik ve izleyicilerimizle buluşturduk" ifadelerini kullandı.

Tiyatro oyunun sonunda Dernek Başkanı Ahmet Doğanses tarafından, 'Büyücü' adlı tiyatro oyununun yönetmeni Öztürk Bayram'a plaket takdim edildi. Gösteri, izleyicilerden tam not aldı.