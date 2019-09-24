Büyük ağaçlandırma etkinliği için hazırlıklar başladı

Orman Genel Müdürlüğü'nün, tüm Türkiye'de 11 Kasım 2019'da 11 milyon fidanı toprakla buluşturacağı etkinlik için Eskişehir'de de çalışmalar başladı.

Orman Genel Müdürlüğünün organizasyonu ile yapılacak dev ağaçlandırma kampanyasında bir rekora da imza atılacak. Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü de fidan dikilecek yerleri, katılımcıları ve dikilecek fidan sayısını belirlemek için çalışmaları yürütüyor. Konuyla ilgili Vali Yardımcısı Bekir Şahin Tütüncü'nün başkanlığında bir toplantı yapılarak programın ayrıntıları görüşüldü. Bölge Müdürü Recep Temel şu ana kadar belirlenen 142 lokasyon hakkında bilgi vererek, dikilecek fidan sayısının 100 bin civarında olacağını söyledi. İlk yapılan çalışma ile Eskişehir için 26 kurum, 32 okul bahçesi, 1 maden sahası, 1 üniversite bahçesi, 2 şehitler ormanı, 3 karayolu kenarı, 13 orman arazisi ve 2'si Cem evi olmak üzere 60 ibadethane bahçesi fidan dikimi için hazırlanıyor. Törenin olacağı yer, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak ile yapılacak görüşmeden sonra netleşecek.

11 Kasım günü tüm Türkiye'de aynı anda 2 bin 23 noktada 3 saatlik bir zaman diliminde 11 milyon fidan dikilecek. Yapılan toplantıya, Bölge Müdür Yardımcısı Metin Topçu, Ağaçlandırma Şube Müdürü Gürbüz Atmaç ve Orman İşletme Müdürü Doğan Kiras katıldı.