Büyükdere'yi sel bastı bazı ev ve yollar sular altında kaldı

Eskişehir'in Büyükdere Mahallesi'nde etkili olan yağışlar sonrası 1 metre yüksekliğinde sel oluşurken bazı evleri su bastı, karayolu kullanılmaz hale geldi.

Seyitgazi ilçesi Büyükdere Mahallesi'nde etkili olan sağanak yağışlar sonrası sel oluştu. Köy içerisinden geçen sel suyunun seviyesinin 1 metreye yaklaştığı iddia edildi. Oluşan selden dolayı bazı evleri su basarken, eşyalar ise kullanılamaz hale geldi. Mahalle içinde ulaşım yerden yüksek olması nedeniyle traktörlerle sağlandığı görüldü. Mahallede yer alan bazı yollar sular altında kalırken, başta bölgede çalışan kamyon şoförleri olmak üzere sürücüler zor anlar yaşadı.