Büyükelçi Peteris Vaivars'ın başarılı 'Erik Dalı' oyunu performansı

Sivrihisar'da bugün açılışı yapılan festivalde Sivrihisar Belediye Başkan Hamit Yüzügüllü ve Büyükelçi Peteris Vaivars'ın karşılıklı oynaması izleyenlerden tam not aldı.

Sivrihisar Belediyesi Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali görkemli bir açılışla izleyenleri neşelendirdi. Sadece vatandaşlar değil protokoldeki bazı isimlerle keyifli anları objektiflere yansıdı. Etkinliğin bir parçası olan 6 ülkenin dans gruplarının hep beraber geniş alanda Halkalı Şeker türküsü eşliğinde oynamasının ardından çalan Erik Dalı şarkısı ile beraber izleyenler de dansçılara katıldı.

Sivrihisar Belediye Başkanı Hamit Yüzügüllü ve Letonya Büyükelçisi Peteris Vaivars ise karşılıklı oynadı. Keyifli oldukları yüzlerinden okunan protokol üyeleri adeta halkla bütünleşti. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.