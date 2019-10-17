Büyükler kirletti çocuklar temizledi

Çoğunluğu Sosyal Hizmetler Müdürlüğü yurtlarında kalan öğrenciler, Kanlıpınar ağaçlandırma sahasında, ormanlık alana atılan çöpleri topladı. Atıklar cam, plastik, kâğıt metal olarak sınıflandırılarak geri dönüşüme kazandırıldı. Etkinliğe Orman Bölge Müdürü Recep Temel de katılarak çocuklara, çevre ve ağaç sevgisini içeren bir konuşma yaptı.

Öğretmenleri Mehtap Durdu yönetiminde sahaya gelen 20 çocuk, geri dönüşüm poşetlerini alarak sahaya dağıldı. Ankara karayolunun kenarında olan ve özellikle araçlardan atılan çöplerle kirlenen alanı temizlediler. Çocuk Hakları Komitesi üyeleri birsaat içinde 20 çuval atık ve çöp topladılar.