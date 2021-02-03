Büyümenin öncü göstergesi PMI endeksi yükselişte

Eşik değer olan 50'nin üzerinde ölçülen tüm rakamların sektörde iyileşmeye işaret ettiği endekse göre, Aralık 2020'de 50,8 olan PMI'nin, Ocak 2021'de 54,4'e yükseldiğini söyledi. 2020 yılının Temmuz ayından bu yana en güçlü iyileşmeye işaret eden endeks sonucunun, imalat sektörü performansının son dönemde güçlenmiş olduğunu ifade eden Kesikbaş, “Korona virüs salgınında ikinci dalganın yol açtığı iki aylık yavaşlamanın ardından Ocak ayında üretimin yeniden büyüme kaydettiğini gördük. Yeni siparişlerdeki yükselişin yanı sıra Covid-19 aşılarına ilişkin olumlu haberler de üretimdeki artışa katkı sağladı. Siparişlerde son üç ayda ilk kez artışlar yaşanmaya başladı. Bu durum elbette istihdama da olumlu yansıyacak” dedi.

Döviz kurlarının son dönemdeki istikrarına bağlı olarak enflasyon oranının da son altı ayın en düşük düzeyine gerilediğinin altını çizen Kesikbaş, olumlu denilebilecek bu tablonun PMI endeksine de yansıdığını ve Ocak ayında altı sektörün üretimini artırdığını belirtti.

Ümit vadediyor

En yüksek oranlı üretim artışının, ana metal imalatçılarında kaydedildiğini ifade eden Kesikbaş, “Bu sektörün Eskişehir sanayisindeki yeri ve önemini düşündüğümüzde ümit vadeden bir tablo olduğunu söyleyebiliriz. Ancak diğer taraftan hammadde temininde yaşanan yüksek fiyat ve gecikmeler, ürün ithalatındaki zorluklar ve yüksek vergi oranları ile ve Covid-19 kaynaklı bazı tedarik zinciri sorunları sanayiciyi zorlamaya devam etmekte. Bu konularla ilgili talep ve önerilerimizi başta TOBB ve Bakanlıklar olmak üzere ilgili tüm mercilere iletmeye devam edeceğiz” dedi.