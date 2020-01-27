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Buz tutan şelale güzel görüntüler oluşturdu

Eskişehir’de hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesi sonrasında donan şelale güzel görüntüler oluşturdu.

Eskişehir'de hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesi sonrasında donan şelale güzel görüntüler oluşturdu.


Yukarıkalabak Mahallesinde ki Beşik Deresi mesire alanında bulunan şelale, hava sıcaklıklarının eksi derecelere düşmesi sonucunda dondu. Donma sonrasında şelalede güzel görüntüler oluştu. Bu güzelliği gören çok sayıda vatandaş ve fotoğraf severler güzel kareler çekmek için adeta birbiri ile yarıştı. Yılda bazı günler yaşanan doğa güzelliğini kaçırmak istemeyenler bu anı fotoğraf kareleri ile ölümsüzleştirdi.

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