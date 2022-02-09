Buz tutan ürünleri için serasında ateş yaktı

Eskişehir'de ürünlerini hasat etmeye başlayan çiftçi, şiddetli soğuklar sebebi ile serasında günlerdir ateş yakıyor. Alevlerin başında bekleyen çiftçi, ürünlerine ve serasına zarar gelmemesi için çaba gösterdi.

Yurt genelinde etkisini hissettiren soğuk havalar toprağın işlenmesini zorlaştırıyor. Eskişehir'de eksi seviyelerde seyreden hava sıcaklıkları toprağın buz tutmasına neden oldu. Buz tutan toprakta hasadı halen yapılan marul, ıspanak gibi ürünlerin kalitesi düşerken, raf ömrü de kısalıyor. Şartların ağır olmasından dolayı ürünleri fiyatları cep yakıyor.

Çiftçiler ürünlerinin hasat işlemi kolaylaştırmak ve raf ömrünü uzatmak isteyen çiftçiler farklı yollara başvuruyor. O çiftçilerden biri olan Eskişehirli Yaşar Geyik, serasının içeresine ateş yakarak ürünlerinin zarar görmemesine çalışıyor. Bu durum ürünlerin hasadı kolaylaşırken, rafta uzun süre barınmasını da sağlıyor. Çiftçi, alevlerin seraya ve ürünlere zarar vermemesi için başında beklediğini de anlattı.

“Yaktığımız ateş ile don kırılıyor”

Yaktıkları ateşin faydaları hakkında konuşan çiftçi Yaşar Geyik, dışarıda sıfırın altında olan hava sıcaklığının ürünlerini olumsuz yönde etkilediklerini ifade etti. Seralarını ısıtmanın yolunu ateş yakmakta bulan çiftçi Geyik, “Biz burada dondan etkilen mahsulü hasat etmek için seranın içeresine ateş yakıyoruz. Uzun bir süre ateş yaktıktan sonra kesime başlıyoruz. Donmuş bir vaziyette kesildiğinde verimi düşüyor, kararma yapıyor onun için bozulmalar meydana geliyor. Elemanlarımız sürekli ateşin başında, herhangi bir kazanın önüne geçmek için. Gece 12'den beri ateş yakıyoruz. Hava sıcaklığı eksi 5 dereceye kadar düşüyor, bizim yaktığımız ateş ile don kırılıyor. Sıcaklığın biraz artması bizim için hasatı elverişli hale getiriyor. Donmuş mahsul hiçbir şekilde kesilmez, mecburen donun çözülmesi ve öyle kesmemiz lazım. Bu işlemle raf ömrü de artmış oluyor” diye konuştu.

“Bu ve benzeri yöntemlerin yapılması şart”

Çiftçi Yaşar Geyik'i, bulduğu çözüm yolundan dolayı tebrik eden Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, tarımda üretim uygulamalarının çeşitliliğine değindi. Ateş yakılmamış serada dahi buzlanmaların olduğuna dikkat çeken Buluşan, bulunan yolla hasatın daha kaliteli olduğunun altını çizdi. Süleyman Buluşan, “Farklı bir üretim uygulaması ile karşı karşıyayız. Az önce gördüğümüz seranın içinde olmasına rağmen donan ürünün hasat edilmesi için yaklaşık 12 saattir ateş yanıyor. Kesim önce bu ve benzeri yöntemlerin yapılması şart. Bizim üzerinde durduğumuz plan bu oluyor. Fiyatların bir anda yükselip alçalması, üreticinin maliyetini karşılamaması ekstradan yapılan bu çabaların masrafları” ifadelerini kullanarak düşüncelerini aktardı.