Buz üzerinde gerçeği aratmayan tatbikat

Eskişehir'de Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) önderliğinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve Büyük Ayı Arama ve Kurtarma Derneği işbirliğinde yapılan ‘Buzda Kurtarma Tatbikatı' nefesleri kesti.

Soğuk geçen kış koşulları sebebiyle yurt genelinde birçok akarsu, dere, göl ve su birikintileri buz tutmuş durumda. Donmuş su birikintileri yüzünden de buz kırılmaları sonucu birçok kişi hayatını kaybedebiliyor. Bu gibi olaylarda kazazedeleri kurtarmak isterken yapılan yanlışlar sonucu birçok gönüllü kurtarıcı da hayatını kaybedebiliyor. Konuyla ilgili Eskişehir'de buzda kurtarma tatbikatı yapıldı. Ekiplerin yaptığı tatbikat, gerçeğini aratmadı. Tatbikat hakkında bir açıklama yapan Acil Sağlık Hizmetleri, İlaç Ve Tıbbi Cihaz Hizmetleri Başkanı Dr. Erdinç Özkurt, "Soğuk havada yaşanabilecek buzda herhangi bir boğulma vakasında müdahale konusunda Büyük Ayı, İl Sağlık Müdürlüğü, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ve AFAD ekiplerinin ortaklaşa gerçekleştirdiği bir tatbikat gerçekleştirdik. Biliyorsunuz Eskişehir'den Porsuk Çayı geçiyor. İstemesek de üzücü vakalarla karşılaşabiliyoruz. Ancak bu vakalar ender yaşanan vakalar olduğundan müdahale teknikleri açısından çok daha önemli. Bu konuda da Büyük Ayı'nın önderliğinde tatbikatlarımız gerçekleşti. Tüm kurtarma ekipleri olarak, sağlık müdürlüğü, UMKE ekibi, emniyet müdürlüğümüz ve AFAD'ın bu tür olaylarda nasıl müdahale edileceği konusunda bize eğitici bir tatbikatı sağladılar" dedi.

Büyük Ayı Arama ve Kurtarma Derneği'nden Hakan Çalışkan ise, "Buradaki amacımız, bir farkındalık oluşturmak. Şu an havalar soğuk ve birçok su kaynakları, akarsular, göller donmuş durumda. Ancak ilimizin bulunduğu coğrafi koşullar sebebiyle şuanda hiçbir buz üzerinde yürümek için güvenli değil. Önemli olan burada bunu algılamak ve özellikle çocuklarımızı bu konuda uyarabilmek. Hiç kimse buzun üzerine çıkmasın çünkü ilimizde buzlar güvenli değil. Farklı senaryolarda kurtarma teknikleri uyguladık. kendi hareket kabiliyetimizi arttırmak adına 3 farklı teknik uyguladık. Ancak burada önemli olan bu farkındalığı meydana getirmek" diye konuştu.