Buzlanan yollar kazaya sebep oldu

Eskişehir'de dün geceki şiddetli soğuklar sebebi ile sabah saatlerinde buzlanan yollarda, kayan ve direksiyon hâkimiyeti sağlanamayan araçların karıştığı birçok maddi hazarla trafik kazası meydana geldi.

Tepebaşı ilçesinde buzlanan zemin sebebiyle fren yapamayan sürücünün kullandığı araç önündeki araca çarptı. Maddi hasarın meydana geldiği kazada, çarpan aracın ön tarafında zarar oluştu. Yaşanan kazayı anlayışla karşılayan iki kadın sürücü aralarında anlaştı ve polis gelene kadar olay yerinde bekledi. Çevredeki vatandaşları ise arkadan gelen araçların kaygan zemine dikkat etmesi için yola uyarı levhası koydu. Buzlanan zemin için önlem alınmamasının bir ihmalkârlık olduğunu söyleyen ve yolların tuzlanmamasına isyan eden sürücüler, değişken hava şartlarına da hazırlıksız yakalandıklarını belirtti.

“Zemin kaygan olmasaydı bu kazayı yapmazdım”

Fren yapamayarak önündeki araca çarpan Aysel Özarıcı, yolun buzlanması sebebiyle arabasının kaydığını ve direksiyon hâkimiyetini sağlayamadığını dile getirdi. Mart ayında kar yağışı olmasını ve zeminin kayganlaşmasını beklemediğini belirten Özarıcı, “Kaygan zeminden dolayı kaza yaptık. Önümdeki araca yaklaştığımda arabam kaydı ve direksiyon hâkimiyetini sağlayamadım. Dolayısıyla duramadığım için çarpmak zorunda kaldım. Çarptığım aracın sürücüsü de durumu anlayışla karşıladı, çünkü zemin buzlanmıştı. Erkekler bu konularda biraz kaba oluyorlar, ancak iki kadın sürücü olarak biz birbirimizi anlayışla karşıladık. Zemin kaygan olmasaydı bu kazayı yapmazdım. Bugüne kadar hiç kaza yapmamıştım, hayatımda ilk defa kaza yaptım. Mart ayında kar yağışı olmasını ve yolların buzlanmasını beklemiyordum. Açıkçası bir sürü olarak bu hava şartlarına hazırlıksız yakalandım” dedi.

“Eskişehir'de sabahları don olabiliyor, önlem almıyorlarsa bu ihmalkârlıktır”

Işıklara yaklaştığı esnada aracına arkadan çarpılan Esra İrem ile yolların tuzlanmamasına yakındı. Durumla ilgili belediyeyi aradığını ve telefonun suratına kapatıldığını söyleyen İrem, “Sabah saatlerinde seyir halindeki aracıma arkadan başka birisi çarptı. Büyükerşen Bulvarı'nın üstündeyiz ve buzlanan yollar tuzlanmamış. Işıklara yaklaşırken araçların kaydığını ben de fark ettim, bu yüzden dörtlüleri yaktım ve el frenini çektim. Biraz ben de sürüklendim ama önüm boştu, ancak durduğum anda başka bir hanımefendi aracıma arkadan çarptı. Az önce belediyeyi aradım ve suratıma kapattılar. Kendilerine, ‘Bir alışveriş merkezinin karşısındayız, yollar tuzlanmadığı için kaza oldu' dedim ve telefon suratıma kapatıldı. Eskişehir'deyiz, bu hava durumu bence şaşırtıcı veya şok edici değil. Eskişehir'de sabahları don olabiliyor, önlem almıyorlarsa bu ihmalkârlıktır” şeklinde konuştu.