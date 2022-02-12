Buzlar çözülünce Porsuk'taki tekne seferleri yeniden başladı

Eskişehir'de şiddetli soğuklar sebebi ile Porsuk Çayı nedeniyle ara verilen tekne turları, havaların ısınması ve akabinde buzun çözülmesiyle tekrar başladı. Turlara vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor.

Eskişehir turizmine önemli katkıları bulunan tekne turları, Porsuk Çayı'nın buz tutması nedeniyle ara verilmişti. Havaların ısınmasıyla birlikte buzu çözülen Porsuk Çayı eski haline döndü. Diğer günlere göre bugün hava sıcaklıklarının sıcak seyretmesi ve hafta sonu olması nedeniyle insanlar tarafından tekne turlarına ilgi oldu. Seferlerini belli aralıklarla ve Porsuk'un belli kısımlarına kadar yapan teknelerde bulunan misafirlerin eğlenceli vakit geçirdikleri gözlendi.

Öte yandan tekne seferlerin yanı sıra gondol turlarının da başladığı görüldü.