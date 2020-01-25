İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Buzların renklerle dansı

Ihlamurkent ve Kurtuluş Oyunpazarı Gündüz Bakımevi ve Kreşi’nde atölye çalışmaları devam ediyor.

Ihlamurkent ve Kurtuluş Oyunpazarı Gündüz Bakımevi ve Kreşi'nde atölye çalışmaları devam ediyor.


Odunpazarı Belediyesi “Mutlu Çocuklar Mutlu Odunpazarı” parolası ile çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Odunpazarı Belediyesi bünyesindeki Kurtuluş ve Ihlamurkent Oyunpazarı Gündüz Bakımevi ve Kreşi çocukları yapılan etkinlikler ve atölyeler sayesinde mutlu ve huzurlu zamanlar geçiriyor. Her hafta düzenlenen atölye çalışmalarında, minikler hayatı deneyimleyerek öğreniyor.


Minik öğrenciler, düzenlenen atölye çalışmaları ile farklı etkinlikler yapmanın mutluluğunu yaşıyor. Oyunpazarı Gündüz Bakımevi ve Kreşi'nde düzenlenen atölye çalışmalarında son olarak Oyunpazarı öğrencileri “Buzların Renklerle Dansı” çalışması gerçekleştirdi. Çocuklar topladıkları karın üzerine renkli boyalarla hayallerini yansıttılar.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.