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Cadde ortasında kayak keyfi

Eskişehir’deki kar yağışının ardından adeta buz pistine dönen bazı sokaklarda ulaşım zaman zaman güçlükle yaşanırken, araca bağlanan iple kar üstünde kayan genç yürekleri ağza getirdi.

Eskişehir'deki kar yağışının ardından adeta buz pistine dönen bazı sokaklarda ulaşım zaman zaman güçlükle yaşanırken, araca bağlanan iple kar üstünde kayan genç yürekleri ağza getirdi.


Önceki gece Yenibağlar mahallesi Martı sokak üzerinde içinde bir grup genç, kar üstünde tehlikeli görüntüler oluşturdu. Sokak üzerinde ilerleyen hafif ticari aracın arkasından önce yüksek seste bir bağırma işitildi. Çevrede bulunan insanlar önce ne olduğuna anlam veremeyerek etrafına baktıktan sonra sesin araçtan geldiğini gördü. Karlı yolda ilerleyen aracın arkasında bulunan çekme halkasına ip bağlayan gençler, bu ipi de torbaya benzer bir nesneye bağlayıp kızak olarak kullanarak kaydı. Gençler, çevrelerindeki bakışlara ve arkalarından gelen araçlara aldırış etmeden kaymaya devam etti.

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