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Cadde ortasında yol ortasında park edilen otomobil trafiği felç etti

Eskişehir’in işlek caddelerinden olan Sivrihisar caddesinde yol ortasına bilinçsizce park edilen lüks otomobil sürücüleri çileden çıkardı.

Eskişehir'in işlek caddelerinden olan Sivrihisar caddesinde yol ortasına bilinçsizce park edilen lüks otomobil sürücüleri çileden çıkardı.


Park halindeki araç yüzünden belediye otobüsü manevra yapamadığı için dakikalarca bekledi. Aracın sahibine ulaşılmaya çalışılırken otobüs ve arkasında bekleyen çok sayıda araç oldukları yerden kıpırdayamadı. Trafiğin adeta kilitlenmesine sebep olan olay dakikalarca sürdü. Bazı sürücüler kornalarını çalarak yaşanan sorumsuzluğu kınadı. Sürücülerin tepkisine neden olayın ardından aracın bulunduğu yerden kaldırılması ile trafik akışı normale döndü.

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