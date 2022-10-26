İhlas Haber Ajansı

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Cadde üzerinde ilginç eşya taşıma yöntemi

Eskişehir’de 3 tekerlekli motosikletin kasasında dolap taşıyan şahıslar görenleri hayrete düşürdü.

Eskişehir'de 3 tekerlekli motosikletin kasasında dolap taşıyan şahıslar görenleri hayrete düşürdü.


Olay, Tepebaşı ilçesine bağlı Cengiz Topel Caddesi üzerinde yaşandı. Üç tekerlekli motosikletin kasasında dolap taşıyan şahıslar dikkat çekti. Bir şahsın ise kasada oturarak dolabı tuttuğu görüldü. Yaşanan anlar ise caddede bulunan bir araçtan cep telefonu ile kaydedildi. Kasanın arka kapağının da açık olması görenleri adeta hayrete düşürdü. İlginç eşya taşıma yönteminin tehlikeli olduğunu belirten sürücüler, motosikletteki şahıslara tepki gösterdi. Motosiklet ise yoluna devam ederek gözden kayboldu.

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