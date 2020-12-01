Cadde ve sokaklar boşaldı, Eskişehir'de sessizlik hakim oldu

00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması sonrası Eskişehir'de cadde ve sokaklar boşaldı. Sessizliğe bürünen şehirde vatandaşların kuralara uyarak evlerine çekildiği görüldü.

Korona virüs önlemleri kapsamında tüm yurtta ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamaları bugün saat 21.00 itibariyle başladı. Hafta içi her gün uygulanacak olan kısıtlama akşam saat 21.00 ile sabah 05.00 arasında olacak. Kısıtlama Eskişehir'de polis ekipleri tarafından alınan önlemler ile uygulamaya konuldu. Saatler 21.00'i gösterdiğinde ekipler tüm önlemleri alarak belirli cadde ve yolları kapatıp vatandaşları evlerine gitmeleri konusunda uyardı. İçişleri Bakanlığı genelgesinde kısıtlamadan muaf tutulan meslek gruplarının haricinde tüm vatandaşlar 8 saat boyunca evlerinden çıkamayacak. Alınan kararlara vatandaşların uyduğu gözlenirken, kentin işlek caddelerinde sessizlik hakim oldu.

Öte yandan hafta içi kısıtlamalarının yanı sıra 4 Aralık Cuma günü saat 21.00'de başlayacak olan hafta sonu kısıtlaması 7 Aralık Pazartesi sabah saat 05.00'de sona erecek.