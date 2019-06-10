Çadırları su basan mevsimlik tarım işçilerine battaniye ve erzak yardımı

Eskişehir'de etkili olan şiddetli yağış hayatı olumsuz etkilerken, çadırlarını su basan mevsimlik tarım işçilerine Türk Kızılay Eskişehir Şubesi tarafından battaniye ve erzak yardımında bulunuldu.

Kent genelinde dün akşama doğru başlayan sağanak yağış sonrasında bazı kırsal kesimlerde taşkınlar meydana geldi. Merkez Odunpazarı ilçesine bağlı Yahnikapan Mahallesi'nde dün akşam sıralarında başlayan yağmur zamanla şiddetini artırdı. Kuvvetli yağış dolayısıyla mahallede bulunan dere yatağının taşmasıyla bölgede bulunan tarım işçilerinin yer aldığı çadırlar sular içerisinde kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'nın çağrısı üzerine Türk Kızılay Eskişehir Şubesi ekipleri harekete geçerek çadırda bulunanlara battaniye ve erzak yardımında bulunuldu.