?a?da? Sanatlar Galerisi'nde ?ocuklar i?in heykel at?lyesi d?zenlendi

A??ld??? g?nden beri bir?ok sanat sergisine ev sahipli?i yapan Odunpazar? Belediyesi ?a?da? Sanatlar Galerisi'nde, ?ocuklar i?in ?e?itli at?lye ?al??malar? d?zenleniyor.

Ger?ekle?tirilen at?lye ?al??malar? ile ?a?da? Sanatlar Galerisi, art?k sanat?n da ?retildi?i bir sanat galerisi haline geldi. ?a?da? Sanatlar Galerisi'nde son olarak heykel at?lyesi d?zenlendi. Heykel at?lyesine 9-12 ya? aral???nda 13 ?ocuk kat?ld?. Ufuk Aldemir'in e?itmenli?ini yapt??? heykel at?lyesinde, ?ocuklara r?lyef tekni?i anlat?ld?. Y?kseltme ya da ??kertmelerle kil ?zerinde ?? boyutlu ?ekil ?al??malar? yapan ?ocuklar, at?lye s?resince keyifli bir zaman ge?irdi.