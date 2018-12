Çağdaş Sanatlar Galerisi'nde yılın son sergisi

Odunpazarı Belediyesi Çağdaş Sanatlar Galerisi, sanat yolculuğuna İrfan Önürmen'in “Fragmanlar, Katmanlar ve Olasılıklar” adlı sergisi ile devam ediyor.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un yanı sıra çok sayıda sanatseverin katıldığı serginin küratörlüğünü Hayri Esmer yapıyor. Gündelik olanın doğasına odaklanan “Fragmanlar, Katmanlar ve Olasılıklar”, kent kültürü, dil ve kavram bileşenleriyle deneysel yorumunu ortaya koyuyor. İrfan Önürmen'in sergisi ile yılı kapatacak olan Çağdaş Sanatlar Galerisi, 2019 yılında farklı sergilerle de sanatseverlerle buluşmaya devam edecek.

Serginin açılış töreninde konuşan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Çağdaş Sanatlar Galerisinde düzenli olarak gerçekleştirdikleri serilerden birini açtıklarını söyledi. Başkan Kurt konuşmasına şu sözlerle devam etti:

“İrfan Önürmen'in gerçekten ilginç eserlerini izleyeceğiz. Eskişehirlilere her ay yeni bir sunum yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hedefimiz bellidir, önümüzdeki dönemde Eskişehir'i sanatın merkezi yapacağız. Eskişehirliler bunu hak ediyor. Ben Eskişehir'deki bütün sanatçı dostlarımıza, teşekkür ediyorum. 50 binden fazla insan Çağdaş Sanatlar Galerisine sergi izlemeye geldi. Bu sergileri, çalışmaları daha da geliştirerek büyüteceğiz. Eskişehir'de Odunpazarı Belediyesi olarak sanata ve sanatçıya her zaman destek olacağız. Önümüzdeki süreçte bu konuda yapılan bütün harcamaları, eleştirilere rağmen arttıracağız. Sanatın her alanında daha büyük işler yapmayı hedefliyoruz.”