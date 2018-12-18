Çağdaş Sanatlar Galerisi'nden "Fragmanlar, Katmanlar ve Olasılıklar" sergisi

İrfan Önürmen'in “Fragmanlar, Katmanlar ve Olasılıklar” adlı sergisi ile yılı kapatacak olan Çağdaş Sanatlar Galerisi, 2019 yılında da birbirinden eşsiz sergilerle sanatseverlerle buluşmaya devam edecek. Aynı zamanda Çağdaş Sanatlar Galerisi'nin 2019 yılının ilk sergisi olma özelliğini de taşıyan sergi, Önürmen'in son dönemde ortaya koyduğu yapıtlarından özel bir seçkiden oluşuyor. Eskişehir'de ilk kez izleyiciyle buluşacak olan serginin açılışı 22 Aralık 2018 Cumartesi Günü saat 18.00'de yapılacak.

Küratörlüğünü Hayri Esmer'in yaptığı sergi, gündelik olanın doğasına odaklanıyor. Kent kültürü, dil ve kavram bileşenleriyle deneysel yorumunu ortaya koyan sergide Önürmen, yaşadığımız çağı tanımlayabilecek referanslar ile kurguladığı yapıtlarını, malzemenin anlam katmanlarıyla ustalıklı bir şekilde ilişkilendirerek, güçlü romantik bir duyarlığı öne çıkarıyor. Sıkı bir resim eğitiminden gelmesine karşın boyanın olanaklarına kuşkuyla bakan Önürmen'in alternatif arayış içerisine girdiği malzeme sunum ve mekânı yapıta dâhil eden bir tasavvur içinde olduğu da görülüyor. Malzemenin zenginleştirici olasılıklarına yaslanan sanatçı daha da önemlisi malzemenin kullanımıyla yaşadığımız ve tanıklığını yaptığımız dünya arasında kurulan ilinti, onu anlam zenginleştirici bir metafora dönüştürüyor. Fragmanlar, katmanlar, saydamlık, grileşme, iç içelik, kırılganlık ve lirizmin oluşturduğu romantik duygulanım bu yapıtların öne çıkan nitelikleri olarak sıralanabilir.

Bugüne kadar yurt içi ve yurt dışında birçok kişisel sergi açan Önürmen'in, Eskişehir izleyicisiyle ilk kez buluşacağı sergi, 28 Ocak tarihine kadar Odunpazarı Belediyesi Çağdaş Sanatlar Galerisi'nde izlenebilecek.