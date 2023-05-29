Çağfen Koleji'nden bir ilk daha

Çağfen Koleji öğrencileri, Türk Mutfağı Haftası'nda gerçekleştirilen Mutfak Zirvesi'nde gastronomi uzmanları ve şefler ile birlikte tezgaha geçti.

Çağfen Koleji, bir ilke daha imza attı. Çağfen Mutfak Zirvesi, Türk Mutfağı Haftası'nda Çağfen Koleji Anadolu Lisesi'nde gastronomi alanında ve konusunda uzman çok sayıda ismin katılımı ile gerçekleştirildi. UNESCO “Gastronomi Teması” ve 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri dikkate alınarak Çağfen Gastronomi Kulübü öğrencileri tarafından hazırlanan etkinlik, Eskişehir'de gastronomi alanında lise düzeyinde yapılan ilk büyük organizasyon oldu. Etkinlikte yapılan söyleşide Eskişehir gastronomisini konuştu, öğrencileri bilgilendirdi. Sunuculuğunu Eskişehir Aşçılar Derneği kurucu üyesi Saim Buzçetin'in yaptığı Çağfen Mutfak Zirvesi'ne ESASDER Başkanı ve TAFED Genel Sekreteri Kemal Kaya, Eskişehir Kasaplar ve Lokantacılar Odası Başkanı Bahar Bilen, Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Görevlisi Emrah Yıldız, eğitmenler ve öğrencileri de katıldı.

Öğrenciler şeflerle birlikte tezgaha geçti

Zirve'de kulüp öğrencileri arasında katılımcı şefler eşliğinde yemek yarışması da düzenlendi. Büyük bir heyecana sahne olan yarışmada, öğrenciler şeflerle birlikte güzel yemekler yapmanın keyfini yaşadı. Yarışmada gruplar, isli bulgur risotto yatağında piliç but kavurma, beff casarette, terraki soslu bonfile, kitkat tatlısı gibi yemekler yaparak hünerlerini sergiledi. Yarışma sonunda katılımcılara plaketleri ve öğrencilere katılım sertifikaları Çağfen Koleji Kurucu Temsilcisi Serkan Can Zengin ve Okul Müdürü Burak Dalgıç tarafından takdim edildi.

"Eskişehir'in UNESCO Gastronomi Şehri olması için bir yol açmak istedik"

Çağfen Koleji Kurucu Temsilcisi Serkan Can Zengin, Eskişehir'de gastronomi alanında bir ilk olan böyle bir etkinliği öğrencilerle birlikte gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek, "Eskişehir farklı kültürlere ev sahipliği yapmış, bu anlamda gastronomi alanında da lezzetleri ve mirası çok zengin olan bir şehrimiz. Öğrencilerimiz şehrimizin geleneksel yemek kültürü ile ilgili araştırmalar yaparken bu zenginliğinin UNESCO tarafından verilen “Gastronomi Şehri” unvanı kriterlerine uygun olduğunu gördü. Eskişehir'in turizm potansiyelinin artması açısından gastronomi turizminin ve bu alandaki tanıtımının çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Eskişehir'deki yemek kültürlerini ve gastronomisini öne çıkarmak amacıyla düzenlediğimiz bu etkinlikle, şehrimizin bu listede yer alması için yapılacak çalışmalara bir yol açmayı hedefledik. Tüm öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve katılımcılara bu güzel organizasyona katkıları ve destekleri için teşekkür ediyorum" dedi.