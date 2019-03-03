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Çakmak gazı tüpü yüzlerine patlayan 2 çocuk yaralandı

Eskişehir’de iddialara göre uyuşturucu amaçlı kullandıkları çakmak gazı tüpünün yüzlerine patlaması sonucunda 2 çocuk yaralandı.

Eskişehir'de iddialara göre uyuşturucu amaçlı kullandıkları çakmak gazı tüpünün yüzlerine patlaması sonucunda 2 çocuk yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Güllük Mahallesi Namlı Sokak'ta boş bir arazide bulunan kulübeye gelen Y.C.K. (16) ile F.N. (16) isimli şahısların ellerindeki çakmak gazı tüpü, iddiaya göre uyuşturucu amaçlı kullandıkları sırada patladı. Çakmak gazı tüplerinin yüzlerine patlaması sonucunda 2 çocuk yaralandı. İhbar sonucu olayın gerçekleştiği yere gelen polis ve 112 ekipleri, yaralıları Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırdı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kulübenin içerisinde 2 adet çakmak gazı tüpü buldu.


Öte yandan, tedavileri Şehir Hastanesinde devam eden çocukların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

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