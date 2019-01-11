Çaldığı araçla hırsızlığa giden oto faresi adliyede

Şüpheli, emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, İstiklal Mahallesi'nde 8-9 Ocak tarihlerinde saat 19.30 ile 09.00 arasında park halinde bulunan kamyonetin çalınması üzerine Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar ve güvenlik kameraları incelemesinde, oto hırsızlığı olayını O.H.A. (24) isimli şahsın gerçekleştirdiği tespit edildi. Ayrıca Çifteler İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri ile yapılan ortak çalışma sonucu, şüphelinin çalmış olduğu araçla Çifteler ilçesinde bir marketten 25 bin TL değerinde sigara ve bin TL madeni para çaldığı belirlendi. Şüpheli O.H.A. Çifteler İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri ile birlikte yapılan araştırma sonucunda yakalanarak gözaltına alındı. Ekipler, yapılan sorgulamasında şüpheli şahsın aracı terk ettiği adresi tespit ederek sahibine teslim etti. Ayrıca çalıntı aracın içerisinde, Çifteler ilçesindeki marketten çalınan sigaraların bir kısmı elde edilerek sahibine teslim edildi. O.H.A. emniyetteki işlemleri akabinde Eskişehir Adalet Sarayına sevk edildi.