Çaldığı bisikleti internetten satmak isteyince yakalandı

Eskişehir'de bisiklet hırsızlığı yapan şahıs, çaldığı bisikleti internet üzerinden satışa çıkarması üzerine polis tarafından yakalandı.

Geçtiğimiz ay Eskişehir'in Yenibağlar Mahallesi'nde meydana gelen bisiklet hırsızlığı olayı ile ilgili Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler çalışma başlattı. Ekiplerin yaptığı araştırmalar sonucunda çalıntı bisikleti internet üzerinden satışa konulduğu tespit edilmesi üzerine, şüpheli V.A. isimli şahıs çalıntı bisiklet ile yakalandı. V.A.'nın ardından, çalıntı bisikleti satan diğer şüpheli B.G. isimli şahıs da kısa sürede yakalandı.

Olayın ardından çalınan bisiklet sahibine teslim edildi. Şüpheliler karakoldaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.