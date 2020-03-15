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Çaldıkları motosikleti bırakıp yenisini çalınca yakayı ele verdiler

Eskişehir’de iki genç, daha önce çaldıkları motosikleti bırakarak başka bir vatandaşın motosikletini çalınca yakayı ele verdi.

Eskişehir'de iki genç, daha önce çaldıkları motosikleti bırakarak başka bir vatandaşın motosikletini çalınca yakayı ele verdi.


Edinilen bilgiye göre, 10 Mart günü Aşağı Söğütönü Mahallesi'nde Y.E.C. (16) ve A.S.C. (17), N.K. isimli şahsın motosikletini çalarak kayıplara karıştı. Olaydan 2 gün sonra Mihalgazi ilçesi Kaplıcalar mevkiinde H.E. isimli bir vatandaşın da motosikletinin çalınması üzerine olay yerine gelerek inceleme yapan jandarma ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden şahısların 2 gün önceki motosiklet hırsızlığını gerçekleştirenlerle aynı kişiler olduğunu tespit etti. Olay yerine N.K.'dan çaldıkları motosikletle gelen 2 gencin motosikleti olay yerine bırakarak H.E.'nin motosikletiyle kayıplara karıştığı belirlendi. Devriye ekipleri tarafından olay yeri yakınlarında çalınan motosikletle birlikte tespit edilen Y.E.C. ve A.S.C., jandarmanın "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Jandarma ekiplerinin takibi sonucunda şüpheliler yakalanarak savcılık sorgusu için adliyeye götürüldü. Savcılık sorgusunun ardından 18 yaşından küçük olmaları nedeniyle şahıslar soruşturmaları devam etmek üzere ailelerine teslim edildi. Çalınan iki motosiklet ise sahiplerine teslim edildi.

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